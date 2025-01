Baroness werden ihre ersten beiden Studio-LPs aufführen, Rotes Album Und Blauer Rekordvollständig beim Prepare the Ground Festival 2025. Das Line-up für das dreitägige Heavy-Music-Festival in Toronto umfasst außerdem YOB, BIG|BRAVE, eine wiedervereinte Kylesa, die Doom-Supergroup Khanate und Dutzende weitere Acts.

Prepare the Ground, das letztes Jahr Premiere hatte, wird sein Fest 2025 vom 30. Mai bis 1. Juni an mehreren Veranstaltungsorten in der Innenstadt von Toronto veranstalten, darunter Trinity St. Pauls, Lee’s Palace, 918 Bathurst und The Cave. Wochenendkarten sind hier erhältlich.

Baroness teilte die Neuigkeit ihres besonderen Auftritts auf Instagram mit und bemerkte, dass sie von ihrer jüngsten jährlichen Show vor den Feiertagen in Philadelphia inspiriert wurden:

„Letzten Monat haben wir bei unserer jährlichen Pre-Holiday-Show in Philly unsere ersten beiden Alben in voller Länge aufgeführt: Rot Und Blau. Es war eine großartige Erfahrung, die tieferen Ausschnitte jener Platten ans Licht zu bringen, die von unserer Setlist verschwunden waren, und es bot die seltene Gelegenheit, einige dieser Songs zum ersten Mal überhaupt außerhalb des Studios zu spielen. Nach der überwältigenden und positiven Resonanz der Philadelphia-Shows (und während wir damit beschäftigt sind, unser nächstes Album zu schreiben) freuen wir uns, Red and Blue noch einmal in voller Länge präsentieren zu können. Vielen Dank an alle beim Prepare the Ground Festival, die uns die Gelegenheit gegeben haben, dieses besondere Erlebnis zu teilen. Wir sehen uns dort!“

Wie Baroness erwähnte, ist die Band gerade dabei, ihr siebtes Album zu schreiben, das der Nachfolger von 2023 sein wird Stein (Die erste LP der Band, deren Titel keine Farbe enthält).

Währenddessen wird die Band beim Auftritt von YOB im Prepare the Ground ihr 2011er Album präsentieren Atma vollständig, unter anderem Lieder. Einer der Tracks auf der Atma Die LP trägt den Titel „Prepare the Ground“ und diente wahrscheinlich als Inspiration für den Namen des Festivals.

Die vollständigen täglichen Aufstellungen für das Prepare the Ground-Festival finden Sie in den drei Postern unten.