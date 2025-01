In einem in seinem persönlichen Blog veröffentlichten Beitrag hat Neil Gaiman sein Schweigen zu einer Reihe von Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe gebrochen, die bis in den letzten Sommer zurückreichen, und eindeutig bestritten, dass es zu Missbrauch gekommen sei.

„Ich habe noch nie mit jemandem nicht einvernehmliche sexuelle Aktivitäten durchgeführt. „Niemals“, schrieb der britische Autor, obwohl er zugab, „emotional nicht verfügbar zu sein, während ich sexuell verfügbar, auf mich selbst konzentriert und nicht so rücksichtsvoll war, wie ich hätte sein können oder sollen.“

Er fuhr fort: „Ich lerne und versuche, die nötige Arbeit zu leisten, und ich weiß, dass das kein Prozess über Nacht ist. Ich hoffe, dass ich mit der Hilfe guter Menschen weiter wachsen kann. Ich verstehe, dass mir nicht jeder glauben oder sich überhaupt darum kümmern wird, was ich sage, aber ich werde die Arbeit trotzdem tun, für mich selbst, meine Familie und die Menschen, die ich liebe. Ich werde mein Bestes tun, um ihr Vertrauen und das Vertrauen meiner Leser zu verdienen.“

Allerdings besteht Gaiman darauf, dass seine früheren Handlungen falsch dargestellt werden. „Ich akzeptiere keinen Missbrauch“, sagte er. „Einige der schrecklichen Geschichten, die jetzt erzählt werden, haben einfach nie stattgefunden, während andere so sehr von den tatsächlichen Ereignissen abweichen, dass sie keinen Bezug zur Realität haben. Ich bin bereit, die Verantwortung für alle Fehltritte zu übernehmen, die ich gemacht habe. Ich bin nicht bereit, der Wahrheit den Rücken zu kehren, und ich kann es nicht akzeptieren, als jemand beschrieben zu werden, der ich nicht bin, und ich kann und werde nicht zugeben, Dinge getan zu haben, die ich nicht getan habe.

Im vergangenen Juli veröffentlichte Tortoise Media eine umfangreiche Untersuchung, aus der hervorging, dass Gaiman von zwei verschiedenen Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden, und veröffentlichte anschließend einen Podcast, in dem die Vorwürfe von insgesamt fünf Frauen detailliert beschrieben wurden.

Am Montag, New York Das Magazin veröffentlichte eine Titelgeschichte mit Interviews mit vier dieser fünf Frauen sowie „vier weiteren, deren Geschichten Elemente mit ihren teilen“. Dazu gehörten ein ehemaliger Babysitter für Gaiman und das Kind seiner Ex-Frau Amanda Palmer, ein Fan, der die Autorin zum ersten Mal traf, als sie 18 Jahre alt war, und eine Frau, die ihn beschuldigt, versucht zu haben, sie in seinem Tourbus sexuell anzugreifen.

Mehrere von Gaimans Film- und Fernsehprojekten waren von den Vorwürfen betroffen. Staffel 3 von Prime Video Gute Omen wird nun mit einer 90-minütigen Episode enden, während Disney die Entwicklung einer Verfilmung von unterbrochen hat Das Friedhofsbuch.

Allerdings Staffel 2 von Der Sandmann wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf Netflix Premiere haben.