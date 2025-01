Während die Preisverleihungssaison immer turbulenter wird, finden die diesjährigen Filme einzigartige Wege, die Bekanntheit zu verbreiten. Für den Colman Domingo-Star Singen SingenDamit verfolgt A24 einen Ansatz, der der Botschaft des im Gefängnis angesiedelten Dramas sehr treu bleibt: Nicht nur, dass der Film am 17. Januar in über 500 Kinos erneut in die Kinos kommt, sondern darüber hinaus fast eine Million Inhaftierte in den Vereinigten Staaten daran teilnehmen können um den Film dieses Wochenende anzusehen.

Der Film, laut Der Hollywood-Reporterwird im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen A24, RTA und der gemeinnützigen Edovo in Justizvollzugsanstalten in 46 Bundesstaaten gezeigt.

Unter der Regie von Greg Kwedar und Clint Bentley und derzeit auf VOD verfügbar, Singen Singen In der Hauptrolle spielt Domingo John „Divine G“ Whitfield, der eine Truppe seiner Mithäftlinge bei ihren Inszenierungsversuchen anführt Den Code der Mumie brechenein Originalstück, geschrieben von ihrem Regisseur Brent Buell (gespielt von Paul Raci). Abgesehen von Domingo sind in der Besetzung viele Schauspieler zu sehen, die früher inhaftiert waren und am gemeinnützigen Programm Rehabilitation Through the Arts (RTA) teilgenommen haben, darunter auch der Nebendarsteller Clarence „Divine Eye“ Maclin.

Die besagte Besetzung wird sich bald in New York zu einer besonderen Aufführung von wiedervereinen Den Code der Mumie brechendas am 3. Februar im New York Theatre Workshop stattfinden wird. J. Cameron-Smith (Folge) ist Gastgeber der geschlossenen Veranstaltung, die eine Frage-und-Antwort-Runde mit der Besetzung und dem echten Brent Buell beinhaltet.

Singen Singen feierte im Juni seine Premiere in der Justizvollzugsanstalt, die ihm seinen Namen gab, und wurde im vergangenen Oktober beim San Quentin Film Festival auch einem inhaftierten Publikum gezeigt. Neben zahlreichen Ehrungen durch Kritikergruppen haben Domingo und Maclin beide die Gotham Awards für ihre Leistungen gewonnen, und der Film erhielt mehrere Nominierungen bei der kommenden Indie Spirits. Folge stufte ihn außerdem als einen der besten Filme des Jahres 2024 ein.