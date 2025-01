Frau Rachel wird sagen: „Hallo Freunde!“ von einer neuen Plattform und teilt ihren wissenschaftlich fundierten Ansatz zur Sprachentwicklung von Kleinkindern auf Netflix. Frau Rachel und Netflix enthüllten die Neuigkeit in einem spielerischen Video, in dem sie entdeckt, dass der Buchstabe des Tages – Sie haben es erraten – ein großes rotes N ist.

Die erste Staffel wird am 27. Januar weltweit Premiere haben. Es wird aus vier Episoden von jeweils 30 bis 60 Minuten bestehen, die aus vorhandenen Videos zu ihrem beliebten Thema kuratiert werden Lieder für die Kleinen YouTube-Serie. Netflix hat auch neue Episoden für später in diesem Jahr versprochen, hat jedoch nicht angegeben, ob die nächste Folge neues Material enthalten wird.

Frau Rachel, den Erwachsenen in ihrem Leben als Rachel Accurso bekannt, startete ihren YouTube-Kanal 2019 mit Hilfe ihres Mannes Aron, einem musikalischen Leiter der Broadway-Produktion von Aladdin. Während Rachel die Hauptrolle spielt, schreiben und spielen beide eine Mischung aus originellen und klassischen Liedern, und Aron spricht auch die Puppen Herbie und Georgie. Arons Aladdin Kollegen treten häufig auf, darunter eine denkwürdige Weihnachtsfolge, in der Jafar vom Broadway eine Schneekugel in einem Ton zur Schau stellt, der darauf hindeutet, dass er versucht, die Weltherrschaft zu erobern (es ist schwer, gegen Typ zu spielen, okay?). Heute verzeichnet ihr YouTube-Kanal über 400 Millionen monatliche Aufrufe und wird voraussichtlich während der gesamten Laufzeit des Netflix-Vertrags aktiv sein.