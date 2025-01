Wenn Sie nicht rechtzeitig nach New York kommen könnten, um Sara Bareilles‘ Star zu sehen Kellnerin: Das Musicaldas Nächstbeste wird bald auf Max gestreamt. Die Streaming-Plattform wird am 14. Februar eine Filmversion des Broadway-Musicals veröffentlichen, mit Bareilles in der Hauptrolle und den von ihr selbst geschriebenen Liedern.

Kellnerin: Das Musical basiert auf dem Film von Adrienne Shelly aus dem Jahr 2007 mit Keri Russell und Nathan Fillion. (Max wird ab dem 1. Februar auch mit dem Streamen des Originalfilms beginnen.) Bareilles erhielt mehrere Tony- und Grammy-Nominierungen für ihre Arbeit an der Musik und den Texten der Produktion, in deren Mittelpunkt Jenna steht, die Titelkellnerin und Kuchenbäckerin in einer Kleinstadt Abendessen. Jenna möchte ihrer lieblosen Ehe entfliehen und ihre Fähigkeiten im Kuchenbacken könnten ihr die Chance geben, die sie braucht.

In der Produktion sind außerdem Charity Angél Dawson, Caitlin Houlahan, Drew Gehling, Dakin Matthews, Eric Anderson sowie Joe Tippett und Christopher Fitzgerald zu sehen. Brett Sullivan führte Regie bei der Verfilmung, während Diane Paulus bei der Bühnenproduktion Regie führte, mit einer Adaption von Jessie Nelson.

Bareilles war nicht nur ein Broadway-Baby, sondern spielte kürzlich auch die Hauptrolle in dem gefeierten und urkomischen Stück Girls5eva. Die leider abgesagte Peacock-to-Netflix-Komödie drehte sich um eine Mädchengruppe aus den frühen 2000er-Jahren, die versucht, ihren früheren Ruhm zurückzugewinnen. Die dritte und letzte Staffel war eine davon FolgeDie besten Shows des Jahres 2024. Sie wird diesen April außerdem mit Meg Wolitzer und Sarah Ruhl im Peter Jay Sharp Theater in New York für einen Abend mit Kurzgeschichten auftreten.