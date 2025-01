Die glitzernde Weite Tokios verspricht Unterhaltung auf Schritt und Tritt. Japan ist die Heimat des zweitgrößten Musikmarktes der Welt und liegt zahlenmäßig nur hinter den USA. Die Fankultur ist lebendig, gesund und organisiert; Physische Medien sind nach wie vor ein enormer Umsatzbringer, und die Gesichter von Popstars prägen U-Bahn-Stationen und Werbespots in der ganzen Stadt. Die enorme Größe der Branche bedeutet zwar, dass es für viele verschiedene Arten von Künstlern Raum gibt, ihre Anhänger zu finden, es kann aber auch bedeuten, dass es viel schwieriger ist, an die Spitze zu gelangen. Travis Japan, die von Starto Entertainment entwickelte und von Capitol Records vertretene J-Pop-Gruppe, ist bereit für die Herausforderung.

Travis Japan besteht aus sieben Mitgliedern (Chaka, Umi, Shime, Shizu, Genta, Machu und Noel, von denen sich der letzte gerade eine Pause von den Gruppenaktivitäten gönnt). Die Mitglieder sind alle mit großem Engagement dabei, ihren Terminkalender mit individuellen Bemühungen zu füllen, um das kollektive Profil der Band zu schärfen, einschließlich Modelauftritten, Schauspielmöglichkeiten und Modebemühungen. Genta lieh dem neuen Disney-Film seine Stimme Mufasader für die japanische Veröffentlichung die Rolle von Scar übernimmt. Umi, stilvoll und cool, hat eine bemerkenswerte Präsenz in der Modewelt. Chaka, der auch als Gruppenleiter fungiert, hat einen umfangreichen Lebenslauf im Fernsehen vorzuweisen, aber alle Mitglieder haben ihre Fähigkeiten im Bereich Fernsehen und Varieté-Shows erweitert.

Backstage, ein paar Stunden vor der Show in der Yokohama Arena (ihr sechster und letzter Auftritt in dieser Stadtrunde), sind die Mitglieder am liebsten darauf erpicht, über ihre Arbeit als Team zu sprechen, das sie offenbar als eine Art Landeplatz innerhalb des Teams betrachten enorme Umlaufbahn individueller Zeitpläne. Shime vergleicht sich mit Doraemon, einer fiktiven Figur aus einem gleichnamigen japanischen Manga, die die Fähigkeit besitzt, alles heraufzubeschwören, was jemand um ihn herum gerade sucht. „Ich bin hier, um den Bedürfnissen der Gruppe gerecht zu werden“, bestätigt er.

Sein Bandkollege stellt sich eifrig als „Machu, wie Machu Picchu“ vor und seine strahlende, ansteckende Energie steigert sich erst um das Zehnfache, als die Gruppe an diesem Abend die Bühne betritt.

Und obwohl die Popularität von Travis Japan im Inland offensichtlich ist, haben die Mitglieder keinen Hehl aus ihren Ambitionen gemacht, eine globale Präsenz aufzubauen. Zu Beginn ihrer Geschichte trainierte die Gruppe in Los Angeles, um ihre Auftrittsfähigkeiten zu verbessern (ihr Name ist eine Anspielung auf den geschätzten Choreografen Travis Payne, der maßgeblich zur frühen Entwicklung der Band beigetragen hat). Kurz nach ihrem Debüt traten sie kurzzeitig an America’s Got Talent. Im Herbst 2024 kehrten sie zu einer Tournee durch die USA zurück und waren bei jeder Station ausverkauft.

Es gebe deutliche Unterschiede zwischen Auftritten im Ausland und im Heimatland, bestätigen sie; Aber anstatt die Details ihrer Show je nach Publikum zu verschieben, fühlen sie sich stattdessen inspiriert, sich auf das zu konzentrieren, was sie besonders macht. „Unsere Leistung ist die gleiche, egal ob in Japan oder im Ausland“, erklärt Machu. „Und unsere Fans sind unsere Fans.“ Vor diesem Hintergrund freuten sie sich besonders darüber, dass sich die amerikanischen Fans während ihres Besuchs im Jahr 2024 „zur Musik bewegten“.