Die Zeiten, in denen die größten Fernsehpremieren des Jahres alle im September stattfanden, sind längst vorbei. Jetzt können wir uns auf jeden Kalendermonat freuen, der uns aufregende neue Shows aller Art beschert. Unsere am meisten erwarteten Fernsehsendungen des Jahres 2024 sind daher eine vielseitige Mischung, obwohl einige Themen auftauchen, wie zum Beispiel neue Staffeln von Favoriten wie Abfindung, Der Weiße Lotus, Der Letzte von uns, Schwarzer SpiegelUnd Pokerface.

Es gibt auch einige wiederkehrende Shows, von denen wir uns endgültig verabschieden werden, z Die Geschichte der Magd, Cobra Kai, Fremde Dinge, Tintenfisch-SpielUnd Andor alle kehren für ihre Abgesänge zurück. (Wer weiß, diese lang versprochene dritte und letzte Staffel von Euphorie kann sogar passieren!)

Auf der anderen Seite haben wir einige aufregende Neuanfänge vor uns, da Schöpfer wie Vince Gilligan, Tina Fey, Noah Hawley sowie Seth Rogen und Evan Goldberg Originalserien auf den Markt bringen. Ganz zu schweigen von Robert De Niro, der eine Cyber-Verschwörung untersucht, Stephen Kings Es eine Prequel-Serie bekommen und Uzo Aduba in die Fußstapfen von Benoit Blanc treten. Oh, und vergessen wir nicht, dass Alexander Skarsgård einen buchstäblichen Murderbot spielen wird!

Kurz gesagt, das kommende Jahr mag entmutigend erscheinen, aber das Fernsehen ist für uns da. Das Fernsehen kümmert sich.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

