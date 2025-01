Der stets beschäftigte Myles Kennedy bereitet sich auf einen Solo-Ausflug in Nordamerika mit Special Guest Tim Montana vor, der diese Woche beginnt. Während sich der Sänger und Gitarrist vor allem auf die Tour konzentriert, dreht sich bei seinen Bands Alter Bridge und Slash featuring Myles Kennedy und The Conspirators immer alles.

Kennedys Tour zur Unterstützung seines neuen Albums Die Kunst des Loslassens startet diesen Freitag (17. Januar) in Joliet, Illinois, und läuft bis zum 21. Februar in Spokane, Washington, mit Auftritten in Städten wie Boston, Atlanta, Dallas, Los Angeles und Seattle. Tickets sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich.

Vor dem Ausflug, Schwere Konsequenz traf sich mit Kennedy, der die neuesten Updates zu jedem seiner Projekte teilte. Was Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators anbelangt, ist die Band mitten in den Aufnahmen für den Nachfolger ihres 2022 erschienenen Albums, das schlicht betitelt war 4.

„Was den Fortschritt angeht, denke ich, dass vieles auf einem guten Weg ist“, erzählt uns Myles. „Ich muss meinen Gesang aufnehmen lassen. Ich muss nur zwischen der Tour und so weiter ein Zeitfenster finden, um das zu tun. Ich habe meinen Gesang geschrieben, Melodien, Texte und all das Zeug. Ich muss nur ins Studio gehen und es raushauen.“

Er fährt fort: „Was die Ausrichtung des Albums angeht, ist es immer noch Riff-basierter Rock’n’Roll mit einer großen Portion Blues-Elementen, die Slash mitbringt, wie nur er es kann.“ Es sind wirklich tolle Sachen. Ich denke, es wird wieder einmal Spaß machen, live auf Tour zu gehen.“

Der Zeitplan von Alter Bridge ist etwas komplexer, da Kennedys drei Bandkollegen – Mark Tremonti, Brian Marshall und Scott Phillips – derzeit mit ihrer anderen Band, Creed, enorme Erfolge feiern. Die Post-Grunge-Goliaths starteten letztes Jahr eine große Reunion-Tour, eine weitere Nordamerika-Tour ist für diesen Sommer geplant.

„Das Ziel besteht darin, ins Studio zu gehen und eine weitere (Alter Bridge) Platte zu machen, und es ist nur eine Frage, wann diese Platte veröffentlicht wird, angesichts der Zeitpläne aller“, verrät Myles. „In dieser Hinsicht sind wir wirklich ein Albtraum für Agenten und Management, aber sie sorgen dafür, dass es funktioniert.“

Er fügt hinzu: „Das Schöne an all den Dingen, mit denen ich zu tun habe – mit Alter Bridge und mit Slash and the Conspirators und dem Solo-Ding – ist, dass jeder gerne arbeitet. Es gibt immer noch den Drang, etwas zu kreieren, Musik zu machen und auf Tour zu gehen. So schaffen wir es.“

In der Zwischenzeit freut sich Kennedy über Creeds Erfolg. „Das Timing war genau richtig – es war, als wären die Planeten perfekt ausgerichtet, wie beim Super Bowl (Werbespot). … Wenn man bedenkt, dass es schon ein Vierteljahrhundert her ist, seit sie richtig explodiert sind … es ist diese Nostalgie-Sache, es ist wie der perfekte Zeitpunkt dafür. Die Leute wollen diese Lieder hören.“

Wie bereits erwähnt, gilt Kennedys unmittelbare Aufmerksamkeit seiner Solotournee durch Nordamerika. „Ich freue mich riesig, wieder rauszugehen“, schwärmt der Sänger. „Wir haben einen sechswöchigen Lauf in Europa und Großbritannien absolviert und es war eine meiner Lieblingstouren. Ich wollte nicht, dass es endet. Ich fragte: „Tim, können wir bitte mehr Shows buchen?“ Lass uns einfach nicht nach Hause gehen. Lass uns einfach über Weihnachten hier bleiben.“ Daher freuen wir uns alle sehr darauf, wieder in den Sattel zu steigen und dies zu tun.“

Sehen Sie sich unten die bevorstehenden Tourdaten von Myles Kennedy an und bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn weitere Details zu seiner Arbeit in „Alter Bridge“ und „Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators“ bekannt gegeben werden.

Myles Kennedy Tourdaten 2025:

17.01. – Joliet, IL @ The Forge *

18.01. – Minneapolis, MN @ Varsity Theater *

21.01. – Flint, MI @ The Machine Shop *

22.01. – Toronto, ON @ The Concert Hall *

24.01. – Uncasville, CT @ Wolf Den im Mohegan Sun

25.01. – Glenside, PA @ Keswick Theatre *

27.01. – Boston, MA @ Brighton Music Hall *

28.01. – Asbury Park, NJ @ The Stone Pony *

30.01. – Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage *

31.01. – Charlotte, NC @ Neighborhood Theatre *

02.02. – Nashville, TN @ Brooklyn Bowl *

02/03 – Atlanta, GA @ Variety Playhouse *

02/05 – Destin, FL @ Club LA *

02/07 – San Antonio, TX @ Vibes Event Center *

02/08 – Dallas, TX @ Echo Lounge & Music Hall *

02/11 – Lawrence, KS @ Liberty Hall *

12.02. – Denver, CO @ Summit *

14.02. – Mesa, AZ @ The Nile Theatre *

16.02. – Los Angeles, CA @ El Rey Theater *

18.02. – Sacramento, CA @ Ace of Spades *

20.02. – Seattle, WA @ The Neptune *

21.02. – Spokane, WA @ Knitting Factory *

* = mit Tim Montana