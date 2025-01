Im neuen Trailer zu Die Alto KnightsRobert De Niro spielt zwei duellierende Verbrecherbosse, deren Aussehen sich bis auf eine Nasenprothese und eine Brille kaum unterscheidet. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Unter der Regie von Barry Levinson dreht sich der Film um die echten Freunde und Feinde Frank Costello und Vito Genovese (beide gespielt von De Niro), die „um die Kontrolle über die Straßen der Stadt wetteifern“. Einst die besten Freunde, bringen sie kleine Eifersüchteleien und eine Reihe von Verrat auf einen tödlichen Kollisionskurs, der die Mafia (und Amerika) für immer verändern wird.“

„Erinnern wir uns an etwas. Ich habe dich dorthin gebracht, wo du heute bist“, doziert Genovese im Trailer. „Das liegt an mir.“ Dann kritisiert er „Mr. Guter Bürger“ Costello für den Versuch, Gangstersein und Legitimität unter einen Hut zu bringen: „Willst du so sein wie sie? Komm schon, du magst sie nicht. Ihnen gehört dieses Land. Sie sind größere Gangster, als wir jemals sein könnten.“

Debra Messing und Kathrine Narducci spielen ihre Frauen Bobbie Costello bzw. Anna Genovese, mit Cosmo Jarvis als Vincent Gigante. Weitere Nebendarsteller sind Michael Rispoli, Michael Adler, Ed Amatrudo, Joe Bacino, Anthony J. Gallo, Wallace Langham, Louis Mustillo, Frank Piccirillo, Matt Servitto und Robert Uricola.

Bereits 2022 unter dem Namen angekündigt Weise JungsDer Gangsterfilm stammt aus der Feder von Nicholas Pileggi, dessen gleichnamiges Buch aus dem Jahr 1985 in den Martin-Scorsese-Film von 1990 adaptiert wurde Goodfellas. De Niro spielte auch eine Nebenrolle Goodfellasobwohl er nur eine Rolle spielte.

Die Alto Knights kommt am 21. März in die Kinos.