Der Teufel ist zurück in Hell’s Kitchen – und im Marvel Cinematic Universe. Disney und Marvel haben den Trailer und das Erscheinungsdatum bekannt gegeben Daredevil: Wiedergeboren. Da die Serie am 4. März auf Disney+ debütiert, können Sie sich unten den bösartigen ersten Blick ansehen.

Charlie Cox kehrt als Daredevil/Matt Murdock zurück, der sich offenbar von den Bläsern zurückgezogen hat, nachdem „eine Grenze überschritten wurde“. Aber da Kingpin/Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) frisch zum Bürgermeister von New York gewählt wurde, besteht das Gefühl, dass die Stadt bereit sein könnte, in Schwierigkeiten zu geraten. Mit dem Auftauchen eines neuen, künstlerisch denkenden Psychopathen (Muse) und des aufstrebenden, gewalttätigen Bürgerwehrmanns White Tiger (Kamar de los Reyes in seiner letzten Rolle, der 2023 nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstarb) legt Murdock die Maske zurück weiter – und bittet einen alten Freund um Hilfe, Frank „The Punisher“ Castle (Jon Bernthal).

Weitere Darsteller aus der ursprünglichen Netflix-Serie kehren zurück Daredevil: Wiedergeboren Dazu gehören Deborah Ann Woll als Karen Page, Elden Henson als Franklin „Foggy“ Nelson, Ayelet Zurer als Vanessa Marianna-Fisk und Wilson Bethel als Benjamin „Dex“ Poindexter (eine Adaption des klassischen Daredevil-Bösewichts Bullseye). Zu den Neuzugängen gehört Genneya Walton als BB Urich (ein Verwandter von Ben Urich, den Kingpin getötet hat). Draufgänger), Margarita Levieva als Heather Glenn und Arty Froushan als Buck „Bullet“ Cashman.

Schauen Sie sich das an Daredevil: Wiedergeboren Sehen Sie sich den Trailer unten an und sehen Sie ihn sich ab dem 4. März auf Disney+ an.

Daredevil: Wiedergeboren ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung/Neuauflage von Netflix Draufgänger Serie. Diese Show lief zwischen 2015 und 2018 drei Staffeln lang, bevor sie abgesetzt wurde, ein Opfer der Streaming-Kriege nach der Einführung von Disney+ durch Disney. Eine Klausel im Deal zwischen Disney/Marvel und Netflix sah eine zweijährige Wartezeit vor, bevor die Charaktere in anderen MCU-Projekten erscheinen könnten. Nach Ablauf dieser Frist übernahm Cox erneut seine Rolle als Murdock Spider-Man: Kein Weg nach Hauseund setzte dann noch einmal die Daredevil-Hörner auf She-Hulk Und Echo zeigt. D’Onofrio war der Hauptgegner beider Hawkeye limitierte Serien und Echo.

Der Daredevil: Wiedergeboren Berichten zufolge haben Besetzung und Crew sechs der geplanten 18 Episoden der ersten Staffel gedreht, als Marvel eine kreative Überarbeitung des Projekts initiierte. Die Hauptautoren Matt Corman und Chris Ord wurden entlassen (obwohl sie weiterhin ausführende Produzenten bleiben), während Dario Scardapane (der weiter schrieb) Der Bestrafer Spin-off-Serie) als Showrunner engagiert und Justin Benson und Aaron Moorhead (Mondritter, Loki Staffel 2) wurde mit der Regie der restlichen Episoden beauftragt. Es gab auch Gespräche darüber, die 18 Folgen in zwei Hälften mit jeweils neun Folgen aufzuteilen, und es ist unklar, ob daraus nun das geworden ist, was Kevin Feige als Staffel 2 bezeichnet hat.

Durch die Überarbeitung wurde die neue Serie stärker an den Netflix-Hit angepasst und weitere Elemente der legendären Comic-Handlung hinzugefügt Daredevil: Wiedergeboren sein Titel. Erstellt von Frank Miller und David Mazzucchelli, Elemente von Wiedergeboren wurden lose angepasst Draufgänger Staffel 3, aber die neue Disney+-Serie soll angeblich eine direktere Inspiration haben. Schauen Sie sich die Original-Comicserie an, indem Sie sich die Handelszeitung bei Amazon sichern.