David Lynch, der bahnbrechende Filmemacher und Künstler, der das Vertraute seltsam und das Unbekannte erschreckend machte, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

„Mit tiefem Bedauern geben wir, seine Familie, den Tod des Mannes und Künstlers David Lynch bekannt“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. „Wir würden uns zu diesem Zeitpunkt über etwas Privatsphäre freuen. Es gibt ein großes Loch in der Welt, seit er nicht mehr bei uns ist. Aber wie er sagen würde: ‚Behalten Sie den Donut im Auge und nicht das Loch.‘“

„Es ist ein wunderschöner Tag mit goldenem Sonnenschein und durchweg blauem Himmel“, endete die Erklärung und bezog sich dabei auf seine geschätzten Wetterberichte.

Lynch hatte an einem Emphysem gelitten, wodurch er an sein Haus gefesselt war und auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen war.

