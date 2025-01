Der Tod von David Lynch im Alter von 78 Jahren ist ein trauriger, aber auch voller Erinnerungen. Dazu gehört auch das einzige Mal, dass ich ihm einige Monate vor der Premiere von „ Twin Peaks: Die Rückkehr,

Die Pressetour der Television Critics Association, umgangssprachlicher als TCAs bekannt, ist eine alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung mit langen Podiumsdiskussionen, die in einem Ballsaal eines Hotels stattfinden, wobei die Sender für sich beanspruchen, ihre kommenden Fernsehserien zwischen einem Nachmittag und mehreren Tagen zu präsentieren. Am 9. Januar 2017 – wohlwissend, dass die Presse neugierig auf alle Details sein würde, die sie über das mit Spannung erwartete Ereignis erfahren könnte Die Rückkehr — Showtime hatte ein Panel mit Mädchen Amick, Laura Dern, Robert Forster, Kyle MacLachlan und Kimmy Robertson geplant.

Bevor jedoch die Besetzung bekannt gegeben wurde, überraschte Showtime die Kritiker mit einem Auftritt von David Lynch, dem Filmemacher, der 15 Minuten lang im Mittelpunkt stand und alle Fragen beantwortete, die wir hatten.

Nun kann es selbst in den unauffälligsten Situationen eine einschüchternde Situation sein, im TCA-Ballsaal eine Frage zu stellen. Es ist schwer, die Aufmerksamkeit eines der Pagen zu erregen, die mit Mikrofonen herumlaufen, und wenn man erst einmal ein Mikrofon hat, muss man sich den Moment aussuchen, in dem man sich zu Wort meldet, wenn es keine Warteschlange gibt. Viele Podiumsdiskussionen endeten damit, dass frustrierte Journalisten Mikrofone hielten und in der verfügbaren Zeit nicht sprechen konnten.

Der Wettbewerb um Lynchs Aufmerksamkeit während dieser Diskussionsrunde war hart, die Atmosphäre elektrisierend, als Lynch Fragen beantwortete, als wäre es eine Partie Schnellschach, und Antworten so schnell lieferte, wie wir ihm Fragen stellen konnten. Und einige seiner Antworten waren in ihrer Kürze bemerkenswert sphinxartig.

Zum Beispiel auf die Frage „Wann kommen Sie zurück?“ Zwillingsgipfel„War Laura Dern schon immer jemand, an dem du mitwirken wolltest?“, sagte Lynch einfach: „Ich liebe Laura Dern.“ Eine lange Frage, ob er jemals vorgehabt hatte, die Geschichte fortzusetzen Zwillingsgipfel Im Anschluss an den Cliffhanger der zweiten Staffel erhielt ich einen etwas längeren Kommentar: „Ich hatte immer das Gefühl, dass die Geschichte weitergeht, auch wenn es nur mental und emotional passiert.“

Zu diesem Zeitpunkt nahm ich erst seit ein paar Jahren an den TCAs teil und war immer noch sehr nervös bei dem Gedanken, im Ballsaal das Wort zu ergreifen und stattdessen die Leute auf der Bühne zu finden, wenn ich konkrete Fragen hätte. Dies war jedoch eindeutig ein nutze den Tag Moment, eine seltene Gelegenheit, mit einem legendären Künstler in Kontakt zu treten, und ich drängte mich dazu, ein Mikrofon anzufordern und es zu kaufen.

Es hat geholfen, dass ich ein Thema hatte, das ich zumindest interessant fand: Das Original Zwillingsgipfel wurde ab 1990 für ABC produziert, zu einer Zeit, als die Regeln darüber, was man im Fernsehen tun durfte und was nicht, in Bezug auf Sprache, Sex und Gewalt recht streng sein konnten. Die Rückkehrwurde unterdessen für Showtime produziert, ein Netzwerk ohne FCC-Beschränkungen für Inhalte. Wie wirkte sich dieser Unterschied auf seine Einstellung zum Thema aus? Zwillingsgipfel Universum?

Aus der offiziellen Niederschrift der Pressekonferenz geht hervor, dass Lynch, als ich danach fragte, nicht ganz verstand, was ich fragte, und sagte: „Was ist das für eine Frage?“ als Antwort. Es ist immer peinlich, wenn so etwas passiert – in diesem Fall umso mehr, wenn man bedenkt, wie viel Druck damit verbunden ist –, aber aus Scham gelang es mir, es umzuformulieren und zu betonen, dass ich nach „Standards und Praktiken, wie etwa dem, was man sagen darf“ frage .“ („Gefällt Ihnen, was Sie sagen dürfen?“ Herrgott. Kein glänzender Moment in meiner Geschichte des öffentlichen Redens.)

Lynch hatte dann eine überraschende Antwort: „Früher, vor 25 Jahren, hatten wir kaum Probleme mit Standards und Praktiken. Tatsächlich konnte ich die Freiheit und die Dinge, die wir getan haben, nicht glauben. Wenn man sich die Show ansieht, ist sie irgendwie erstaunlich. Manchmal musste der Dialog geändert werden, aber diese Änderungen führten immer zu einer kreativeren, besseren Sache. Wir hatten viele Freiheiten.“

Es war sicherlich eine gehaltvollere Bemerkung als „Ich liebe Laura Dern“, und es fühlte sich an, als wäre er noch nie zuvor gefragt worden. Darüber hinaus enthüllte es viel über ihn als Künstler und wie er die Grenzen eines kommerziell orientierten Mediums wie des Rundfunks gemeistert hatte: Er sah die Regeln nicht als Hindernis, sondern als kreative Herausforderung, die letztendlich die Arbeit verbessern würde. Eine solche Antwort zu bekommen ist einer der schönsten Momente, die man als Interviewer erlebt, egal ob man mit jemandem auf Zoom in seinem Schlafzimmer oder vor Hunderten seiner Kollegen spricht.

Während viele seiner anderen Antworten vage bis zur Bedeutungslosigkeit waren, gab es einige durch und durch lynchische Momente, offenherzig und aufschlussreich. Jemand wollte wissen, ob Lynch sich daran erinnerte, was ihn zum Geschichtenerzähler gemacht hatte. Er sagte, er könne sich nicht erinnern, denn „Ich wollte nur Maler werden und bin zum Film gekommen, weil ich Bilder bewegen wollte, und eins führte zum anderen.“ Ich hatte so viel Glück. Ich habe die ganze Zeit über grüne Ampeln, also stellen Sie sich das mal vor.“

Er war natürlich gleichzeitig auch sehr lustig. Als er über die Wiedervereinigung mit der früheren Besetzung und Crew sprach Zwillingsgipfelgriff er auf ein klassisches Interviewklischee zurück: „Es ist eine Familie. Ich bin sicher, Sie alle hören das – die Leute sagen: „Oh, wir sind wie eine Familie, die die Straße entlang geht.“ Alle diese Schauspieler sind so wunderbar. „Die Crew ist so toll.“ Aber die Crew ist drin Zwillingsgipfel war noch wunderbarer als die anderen.“ Der Raum lachte darüber.

Während des gesamten Panels war Lynch ganz er selbst, so eigenwillig, warmherzig und offen, wie man es erwarten würde (selbst wenn er eine Frage mit nur ein paar kurzen Worten abtat). Es war eine bemerkenswerte Erfahrung, die seine menschliche Seite auf unerwartete Weise zum Vorschein brachte und gleichzeitig bestätigte, was für eine Kraft er war.

Ich werde seine Antwort auf die Frage „Was ist das Beste am Regieführen und was das Schlimmste?“ nie vergessen. Lynch sagte: „Ich liebe so ziemlich jeden Aspekt, alle Aspekte des Prozesses. Ich liebe sogar die Vorproduktion. Es ist wirklich spannend, Ideen zu haben und diese umzusetzen. Es gibt so viele tausend verschiedene Elemente und sie müssen alle so gut wie möglich zusammenpassen, damit etwas funktioniert. Es ist ein spannender Prozess.“

Zum zweiten Teil der Frage: „Es gibt kein Schlimmstes.“