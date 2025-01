Viele kennen David Lynch für sein einzigartiges Filmemachen – und das aus gutem Grund. Flicks mögen Radiergummi, Mulholland DriveUnd Blauer Samt Er hat zu Recht dazu beigetragen, seinen Namen als wirklich eigenwillige, innovative und schillernde kreative Kraft in den größeren Filmkanon zu etablieren. Und ganz zu schweigen von der nachhaltigen Wirkung seiner Fernsehserie, Zwillingsgipfel.

Weniger bekannt ist jedoch, dass seine Brillanz nicht nur auf bewegte Bilder beschränkt war. Wie diejenigen, die zugehört haben, wissen, ist Lynchs musikalische Ader genauso abenteuerlich, einnehmend und, ja, lynchianisch wie seine Filmografie.

Und wir reden nicht nur über ihn beeinflussen auf Musik, obwohl auch diese Liste ziemlich umfangreich ist. Sicher, es gibt viele Songs, die seine Arbeit gesampelt und interpoliert haben (wie „Cassie Eats Cockroaches“ von Acid Bath, „Workin‘ on Leavin‘ the Livin’“ von Modest Mouse, Green Days Cover von „My Generation“ oder sogar Michael Jacksons „Morphine“), aber Lynch selbst hat auch seinen eigenen umfangreichen Katalog an Melodien verfasst. Ganz gleich, ob er Texte schrieb, Instrumente komponierte oder gesprochene Worte vortrug: Wann immer Lynch einen Titel berührte, war dieser von seinem unbeschreiblichen, verzerrten Sinn für Schönheit durchdrungen.

Deshalb haben wir im Nachgang zu seinem Tod zehn Songs zusammengestellt, um zu zeigen, welch großes musikalisches Genie David Lynch wirklich war. Einige dieser Ausschnitte stammen aus seinen Film- und Fernsehprojekten, einige aus hochkarätigen Kooperationen und andere aus seiner überraschend umfangreichen Solokarriere. Was sie alle jedoch in über 40 Jahren Musik vereint, ist die Vision eines einmaligen künstlerischen Geistes. Sehen Sie sich unten die vollständige Liste in chronologischer Reihenfolge an.

