Nach dem Tod von David Lynch würdigte sein langjähriger Mitarbeiter und Freund Kyle MacLachlan den verstorbenen Filmemacher und Künstler. In einem Instagram-Post lobte der Schauspieler Lynch für den Startschuss für seine Karriere und lobte das einzigartige Talent des Regisseurs.

„Vor zweiundvierzig Jahren holte mich David Lynch aus für mich unverständlichen Gründen aus der Dunkelheit, um in seinem ersten und letzten Film mit großem Budget mitzuspielen (Düne)„,“ MacLachlan begann. „Er hat eindeutig etwas in mir gesehen, das nicht einmal ich erkannte. Ich verdanke meine gesamte Karriere und eigentlich mein ganzes Leben seiner Vision.“

Er fuhr fort, indem er Lynch als einen „rätselhaften und intuitiven Mann“ beschrieb, in dem „ein kreativer Ozean brodelte“ und der „in Kontakt mit etwas war, zu dem der Rest von uns gerne Zugang hätte“.

„Unsere Freundschaft blühte auf Blauer Samt und dann Zwillingsgipfel und ich empfand ihn immer als den authentischsten, lebendigsten Menschen, den ich je getroffen habe“, fügte MacLachlan hinzu. „David war im Einklang mit dem Universum und seiner eigenen Vorstellungskraft auf einer Ebene, die die beste Version des Menschen zu sein schien. Er war nicht an Antworten interessiert, weil er verstand, dass Fragen der Antrieb sind, der uns zu dem macht, was wir sind. Sie sind unser Atem.“

MacLachlan erinnerte sich an seinen „lieben Freund, der sich eine Zukunft für mich ausgedacht und mir erlaubt hatte, in Welten zu reisen, die ich mir alleine nie hätte vorstellen können“, und stellte sich vor, wie Lynch „aufstand, um mich in seinem Hinterhof zu begrüßen, mit einem warmen Lächeln und einer großen Umarmung und so.“ Eine hupende Stimme aus den Great Plains. Wir redeten über Kaffee, die Freude am Unerwarteten, die Schönheit der Welt und lachten.“

„Seine Liebe zu mir und meine zu ihm entsprangen dem kosmischen Schicksal zweier Menschen, die ineinander das Beste an sich sahen“, schrieb MacLachlan. „Ich werde ihn mehr vermissen, als die Grenzen meiner Sprache es ausdrücken und mein Herz es ertragen kann. Meine Welt ist umso voller, weil ich ihn kannte, und umso leerer, seit er weg ist.“

Er schloss: „David, ich bleibe für immer verändert und für immer dein Kale. Vielen Dank für alles.“

