Es liegt eine große Ironie darin, David Lynch zu verlieren. In seinem gesamten Werk dreht sich alles um die Verarbeitung des menschlichen Daseins, sei es Liebe, Hass, Angst, Mut, die Liste geht weiter. Und deshalb ist es seltsam, sich nach seinem Tod so isoliert und hohl zu fühlen. Es ist, als ob wir alle gemeinsam in dieser tränenreichen Montage oben auf dem Bildschirm sitzen würden Zwillingsgipfel Pilot, der die Eilmeldung mit keuchendem Atem, eiskaltem Unglauben und dem ernüchternden Gefühl der Sterblichkeit verdaut. Wie Laura Palmer und die Titelstadt haben auch wir einen besonderen Menschen verloren.

Ich gehe noch einen Schritt weiter: eine einzigartige Ikone.

Ohne zu persönlich zu werden, sage ich Folgendes (und leihe mir einen Satz von Stephen King): Ich bin kein weinender Mann. Meistens versetzt mich ein Verlust in einen meditativen Zustand, der Anlass zum Nachdenken bietet und nur sehr wenig Spielraum für äußere emotionale Reaktionen bietet. Vielleicht bin ich ein Soziopath, wer weiß. Ich kann nur sagen, dass ich keine einzige Träne vergossen habe, als meine Mutter letzten Sommer starb. Ich schrieb sogar weiterhin eine E-Mail an einen Kunden. Man könnte sagen, ich bin stumm geworden. Aber am Donnerstag traf mich die Nachricht von Lynch wie ein Schlag. Oder um beim Thema zu bleiben: Ich bin auf meinem Platz zusammengebrochen wie Donna Hayward in der oben erwähnten Pilotfolge.

Es geschah sofort, es lag außerhalb meiner Kontrolle, es war zugegebenermaßen beunruhigend. Weil ich etwas daneben liege (wie IFC), habe ich die letzten paar Stunden damit verbracht, mit dieser Reaktion zu rechnen, hauptsächlich aus reinem Schuldgefühl (tut mir leid, Ma), und ich bin auf folgendes gelandet: Wir haben es einfach nicht getan Verliere jeden Künstler, jeden Menschen, jeden Schöpfer. Wir haben eine seltene Stimme verloren, die so abwesend geworden ist, dass man sie genauso gut als veraltet bezeichnen könnte. In einer Zeit, in der wiedergewonnenes geistiges Eigentum ein Schlüsselelement in ganz Hollywood ist, Musik auf die gleichen fünf Milliardäre reduziert wird und Kunst eine Influencer-Kultur ist, kommt sich Lynch wie eine Anomalie vor.

Er war. Selbst in seiner Salatzeit galt der Missoula-Maestro als links vom Zifferblatt. Hier war ein Mann, dessen Erziehung sich wie „Americana: The Great Novel“ las und dessen Werke sich dennoch anfühlten, als kämen sie aus den entlegensten Winkeln des Weltalls. Diese Dichotomie war jedoch wahrscheinlich seine größte Stärke. Ob es sein Schreiben, seine Musik, seine Filme, seine Kunst waren, es hatte immer seine Handschrift und die Vorstellung, dass keine einzige Seele auf der Welt jemals geträumt hätte, was er geträumt hatte. Aber er hat dich immer in diese Träume eingeladen, auch wenn es oft Albträume waren.

Nein, Lynch war für alle da, und das spricht Bände, wenn man seine unzähligen Kooperationen bedenkt. Er überzeugte den Komiker Mel Brooks, er verblüffte einen ähnlichen Mann, der in Bowie auf die Erde fiel, er schuf neue Identitäten für die prestigeträchtigsten Marken der Welt und er ließ nie den Finger vom Puls dessen, was jetzt war und was kommen würde. In seinen späten 70ern drehte er die Scheiße mit einem Talent, das Jahrzehnte später geboren wurde Blauer Samt. Verdammt, eine der vielen Enthüllungen aus dem Jahr 2017 Twin Peaks: Die Rückkehr war, wie jeder mit aller Kraft darum kämpfte, in seiner Umlaufbahn zu sein.

Jetzt ist er tot, und es ist nicht nur traurig, es ist verheerend. Heute früh bin ich in ein Kaninchenloch gegangen und habe alle Ereignisse, alle Inhalte und alle Erinnerungen an seine Arbeit im Laufe der Jahre noch einmal Revue passieren lassen. Es flossen noch mehr Tränen. Sie ließen nie locker. Und die Klarheit, die ich brauchte, um diese Reaktion zumindest zu rationalisieren, kam von Brooks. Während seines Gesprächs beim Festival of Disruption 2016 beschrieb die Legende seine Arbeit mit Lynch (er beauftragte ihn persönlich mit der Regie). Der Elefantenmann nach dem sehen Radiergummi) und kam zu dem Schluss: „Wir brauchen Leute wie David. Sie sorgen dafür, dass seltsame Menschen von der Gesellschaft akzeptiert werden.“

Besser hätte man es nicht sagen können, Mel. Ob diese Welt einen weiteren David beherbergt oder nicht, bleibt abzuwarten. Zweifelhaft. Schauen Sie sich einfach um. Lynch hinterlässt eine von allen Facetten der Kultur zerrissene Welt, wohlgemerkt eine Kultur, die ständig von Milliardären und Konzernen vermarktet wird, deren Obergrenzen nicht existieren – ein unendlicher Abgrund, schwarz wie eine mondlose Nacht. Sogar Lynch war nicht immun gegen ihre Diskretion. Werfen Sie einen Blick auf Netflix, das 320 Millionen US-Dollar für ein weiteres unvergessliches Projekt von Chris Pratt bereitgestellt hat und keinem von Lynchs Projekten grünes Licht geben konnte.

Das ist die Welt, die Lynch hinterlassen hat, und das ist die Welt, in der wir im Jahr 2025 festsitzen. Lynch zu verlieren fühlt sich nicht nur wie das Ende einer Ära an, nein, es fühlt sich wie das Ende einer Kultur an. Auf jeden Fall mürrisch. Hyperbolisch vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Schauen Sie sich um. Zwischen den mit Zucker überzogenen 20-Sekunden-Rollen, die Sie beim Doom-Scrolling verschlingen, werden Sie wahrscheinlich Reaktionen auf diesen Verlust sehen – und zwar aus allen Altersgruppen. Heute weint jeder in Twin Peaks und trauert um einen Mann, dessen Arbeit uns herausgefordert, erleuchtet und uns eine einzigartige Möglichkeit gezeigt hat, uns mit einer stoischen Welt auseinanderzusetzen. Das war sein Mantra, wie er einmal sagte: „Alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, habe ich gelernt, weil ich beschlossen habe, etwas Neues auszuprobieren.“ Verfolgen Sie dieses Gefühl, halten Sie es fest und lassen Sie es Ihr Leitlicht sein, während sich die Welt dreht.