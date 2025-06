In diesem neuen Trailer zu dem Peter Dinklage-Star-Remake von Der giftige RächerEs dauert ungefähr eine Minute, bis Sie herausfinden, warum genau das das ist unzensiert Anhänger. Dann beginnt das Chaos, als Toxie für eine neue Generation zu einem blutigen Gemetzel zu verursachen und sich für den kleinen Kerl mit seinem superfesten und giftigen Mopp für den kleinen Kerl festzuhalten.

Das Original Giftiger Rächer wurde 1984 von Lloyd Kaufman geschrieben und inszeniert und folgte drei Film Fortsetzungen, ein Videospiel, ein Bühnenmusical, eine Marvel -Comic -Serie und eine animierte TV -Show. Das ist mehr als die meisten Franchise -Unternehmen – und jetzt bekommt es einen Neustart! Hauptrolle Dinklage, Kevin Bacon, Elijah Wood, Taylour Paige, Jacob Tremblay und Jane Levy. Giftiger Rächer hat eine Weile auf seine Veröffentlichung gewartet und nach seiner Premiere von 2023 bei Fantastic Fest.

Laut der offiziellen Beschreibung „Wenn ein unterdrückter Hausmeister, Winston Gooze, einem katastrophalen giftigen Unfall ausgesetzt ist, verwandelt er sich in eine neue Art von Helden: Der giftige Rächer muss sich Toxie von Ausgestoßener zum Erretter erheben.

Giftiger Rächer Schließlich kommt am 29. August in die Kinos. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an und denken Sie darüber nach, wie glücklich Peter Dinklage sein muss, Ihre nicht mehr zu nehmen Game of Thrones Fragen.

