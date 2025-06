Pressemitteilung: Zombies erscheinen zu Beginn ihres neuesten Wiederauflebens im Pop Cultural Mainstream. Diesmal ist es wie Ausbruch: Ein Wut-induzierender Mega-Virus wird entfesselt, wenn ein Affe einen Aktivisten beißt, der versucht, Labortiere zu befreien. Und damit der Titel und die Phrase, 28 Tage später wird wie neue „Yada yada yada“, während wir mit begrenzten Überlebenden zu einer britischen Apokalypse geschnitten werden.

Die Geräusche: John Murphy hatte hier die Auszeichnung und versorgte Boyle mit einer launischen, umgebenden, nach dem Rock-abgestuften Punktzahl, die von luftiger Erstaunen bis hin zu Death-March-Gitarren führt. Es gibt Beiträge von Brian Eno, Grandaddy und Blue States, aber Murphys „im Haus – in einem Herzschlag“ wurde zur Visitenkarte des Films. (Die Spur wird wiederholt in der Fortsetzung verwendet.)

Ort, Ort, Ort: Boyle und Crew nutzen die schwierigeren Orte Londons großartig, indem sie einige beeindruckend leere Bilder ausführen. Schon früh ist einsamer Überlebender Jim (Murphy) in weiten Schüssen selbst in berühmten Orten wie Westminster Bridge, Piccadilly Circus, Horse Guards Parade und Oxford Street in starker Schüsse platziert. Man könnte davon ausgehen, dass die digitale Verbesserung im Spiel war, aber dies war 2002, und das Produktionsbudget von 8 Millionen US -Dollar hat diese Art von Hardware möglicherweise nicht behandelt. Der Optimist mit einem raffinierten Auge, Boyle ging schnell und schlank und schloss am Sonntagmorgen nur wenige Minuten nach dem anderen.

Schlüsselbild: Hier gibt es maximale Zellstoff, wobei die belebenden Boyle -Bilder auf Schritt und Tritt zu sehen sind. „Hölle“ auf Erden. Augen ausgestoßen. Und wieder diese schrecklichen laufenden Zombies. Aber diese leeren Straßen zahlen sich wirklich früh und erstaunlich aus.

Würden Sie sich die Verwüstung ansehen? Nicht einmal die alternde DV -Kameraarbeit behindert die Auswirkungen eines einsamen Jims, umgeben von Müll, leeren Straßen und einem unheimlichen Big Ben. Es ist die beste Anstrengung des Films, über betrachtete Konzepte zu erschrecken, mehr als jeder Jolt, Jump oder blutiges Stück.

„Ich bin noch nicht tot!“: Semantikzeit! Wussten Sie, dass die Zombies von 28 Tage später Soll technisch nicht Zombies sein? Zumindest nicht im traditionellen Untoten. Das laufende, beißende, blutspuckende Greuel von Alex Garlands Drehbuch, während er von Leuten inspiriert ist Resident Evil, sind eigentlich keine Zombies.

Das „Wutvirus“ lässt seine Opfer lebendig, lassen sie aber bösartig und sinnlos, mit einem Geschmack für menschliches Fleisch (nicht für Gehirne). Es ist ein Spin für die moderne Angst vor Virusinfektionen als vielmehr eine Metapher für moderne Wut und das Wutphänomen. Sie wissen, Straßenwut. Soziale Wut. Also sind sie keine Zombies. Nur krank, durcheinandergebundene Leute, die immer noch verdammt beängstigend wären, sich in einem leeren Tunnel zu treffen.

„Radikales alternatives Ende“: Spoiler in einem 15-jährigen Film. Ist es dann ein Spoiler, wenn der Inhalt nie tatsächlich gedreht wurde? Am Ende von 28 Tage später, Jim, Selena (Harris) und Hannah (Burns) machen es gegen alle Chancen. Es ist ein unplausibel optimistisches Ende eines so schlechten Films, aber es fühlt sich sicher, wenn es kathartisch ist, wenn es darum geht, was ihm vorausgeht.

Aber dieses Ende machte sich bemüht, zu erreichen. Es gab vier alternative Endungen zuvor 28 Tage später kam so heraus, wie es tat, und drei Endungen wurden erschossen und sogar getestet. Einer, in dem Jim stirbt (Mist), einer mit einem Traum (Blech) und einer, in dem Jims große Rettung um Hannah und Selenas Überleben (huh) herumgeschnitten wird.

Aber vielleicht wurde das verrückte Ende nur in Storyboards entwickelt. Die Soldaten im letzten Akt wären geschnitten worden, und Jim wäre nach der Begegnung mit einem mysteriösen Wissenschaftler alle Macgyver und Frank (Gleeson) mit einer Bluttransfusion gerettet und gerettet. Es ist leicht Müll, aber faszinierend als Einblick in Boyles kreatives Prozess. Anscheinend der Ansicht, dass das Ende, ohne vom Studio gefragt zu werden, mitten in der Postproduktion.

Die anderen Endungen sind auf der DVD und Blu-ray. Oder YouTube, wenn Sie nicht Geld und so zahlen wollen.

Analyse: Fünfzehn Jahre später ist dieser Film immer noch ein Eile. 28 Tage später ist ein neuer Klassiker. Es ist Albtraum-induzierender Horror (dieser Schriftsteller kann das beweisen) mit einer körperlichen Mischung aus sozialer Panik. Herr der Fliegen ÜberlebenAnwesend und Can-Do Kick-Ass Indie Erfindung. Was ist mehr erschreckend: ein knurriger Zombie, der Sie töten oder sich bewusst werden will, dass der Mensch die Absichten hat, mit Wissenschaft, Militär und Selbstsucht als treibende Faktoren zu töten, Zombie oder nicht?

28 Tage später ist eine mutige Vision der Gesellschaft am Rande, und ihre Aussichten sind oft ziemlich fatalistisch und düster. Es ist auch ein Schuss im Arm und eine wild überzeugende Uhr, die beeindruckend mit Rennen rast. Lassen Sie uns vor allem aber nicht vergessen, dieser Film ist beängstigend wie verdammt. Boyle lässt sich los und gibt einen festen Monster Trope. Dies zeigt, dass Boyle von seiner besten Seite ist, wenn er Genrefilme neu erfindet – Drogenfilme, Weihnachtsfilme und in diesem Fall ein Zombie -Film.

Jede Idee geliert und jede Technik kollidiert zu verblüffendem Effekt. Es ist eine ernsthafte zuversichtliche Boyle-Anstrengung, und seine nervösen Instinkte und sein schneller Stil bieten sich sehr gut für Angst. Seine digitale Kameraarbeit ist schnell und unmittelbar und fügt Dringlichkeit und ein Gefühl der Realität hinzu. Jeder Fleck aus Flüssigkeit und Schmutz fühlt sich in einer viralen Atmosphäre gefährlich an. Alex Garlands Drehbuchkurse mit Unbehagen. Die Ideologie und Symbolik einer groß angelegten Pest basiert in modernen medizinischen Angst und Schrecken im wirklichen Leben, die von der verrückten Kuh bis zum 11. September reichen.

Und das engfäuste Geschichtenerzählen sorgt für das überzeugende „Was wäre wenn?“ Fiktion, die die Sorge um Charaktere und Angst nach ihrer Situation einlädt. Flache Reifen sind nie so gefährlich. Machtmissbrauch fühlt sich selten so unmittelbar an. Der Wille zum Überleben ist hässlich, aber notwendig. Jim war nur ein Kurier, und die Gefahren seines Lebens drehten sich um Autotüren. Jetzt muss er Zeuge von getrennten Gliedmaßen, der Bedrohung durch Vergewaltigung und dem Verlust des menschlichen Lebens in zu vielem Arten, um zu zählen, beobachten. Jede Leichtigkeit ist kurz. Eine Reise in das Lebensmittelgeschäft ist ein Freude inmitten der ultraviolenten Verteidigung und der schwierigen Bedeutung der menschlichen Normalität und der Bindung.

Boyle und Garland haben eine Reihe von schlechten Szenarien entwickelt und sie perfekt auf erschreckende Weise eingewickelt. Überleben Sie dies und Sie werden ein modernes Meisterwerk des Filmemachens von Spann-Nerve erlebt haben. – B. Goble

