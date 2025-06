Dieses Editorial wurde ursprünglich im Juni 2015 zum 40 -jährigen Jubiläum des Films durchgeführt. Es wurde neu veröffentlicht, um den 50. zu feiern.

Es ist kein Geheimnis, dass einer von Kiefer„Die größten Stärken ist, dass wir bis zum dritten Akt den antagonistischen Hai erst im antagonistischen Hai sehen. Sie kennen die Geschichte. Das Ding hielt Steven Spielberg, der fehlerhafte und erzwungene Wege fand, um den monströsen Fisch (liebevoll als „Bruce“ von der Besetzung und der Crew zu Ehren von Spielbergs Anwalt zu repräsentieren, ohne sie tatsächlich zu zeigen: die ominöse Themenmusik, viele POV -Aufnahmen, gelbe Floatation -Barrel, das Wrack eines zusammengesetzten Dokks. Es war versehentlich Hitchcockian, ein Wort, das jetzt mehr mit Spielberg verbunden zu sein scheint als Hitchcock selbst.

Aber seien wir ehrlich: Nach der großen Enthüllung sind wir eigentlich Tun Sehen Sie den Leviathan ziemlich viel und aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Es gibt die häufigen Kopfschüsse, wenn Bruce seine Schnauze aus dem Wasser, das eigentliche Hai -Filmmaterial, um das Tier unter Wasser darzustellen Orka. Zugegeben, das ist alles im letzten Drittel des Films, aber KieferSo liefert Hitchcockian, wie es ist, und liefert am Ende einen ganzen Lotta -Hai, wenn der Chef Brody und Matt Hooper zur Sicherheit des Strandes zurückkehren. Da der Film diesen Samstag 45 Jahre alt wird, denken wir, dass es die perfekte Zeit ist, Bruce ‚physischem Erscheinungsbild das Rampenlicht zu verleihen, das es verdient.

Zunächst einmal sieht der mechanische Hai nicht real aus. Überhaupt. Das ist kein Klopfen gegen Art Director Joe Alves, dessen Animatronik im Jahr 1975 revolutionär war und immer noch auf ihre besondere Weise hält. Es ist nur so, dass Bruce langsamer, dicker, klobiger ist, wenn wir gegen einen tatsächlichen weißen Hai gestapelt sind, und wenn wir fair zu Hai -Erhaltung sind, gemeiner. Während es den offensichtlichen Unterschied in der Größe gibt-die meisten großen Weißen messen nicht bis zur 25-Fuß-Länge des im Films-, liegt die bekannteste Ungenauigkeit in den Kiefern ironischerweise.

Die Kiefer eines wirklich großen weißen Hais sind nicht am Rest seines Kopfes befestigt. Stattdessen sind sie ein völlig getrennter Muskel, der einen schwächeren Biss sorgt, als die meisten Menschen glauben. Um Ihnen eine Perspektive zu geben, hat der deutlich kleinere Bullenhai die stärkste Bisskraft eines Hai und das Salzwasser -Krokodil hat den stärksten Biss eines Tieres der Welt – mehr als das Sechsfache eines großen Weißen.

Aber die abnehmbaren Kiefer verleihen dem Hai beim Jagd auch mehr Macht. Wenn ein großes Weiß die Anziehungskraft seiner Beute messen will, kann er einen weichen (ISH-) Testbiss geben. Wenn das Tier lecker ist, geht es für den stärkeren „Kill“ -Biss ein. Viele Opfer von Haiangriffe überleben, weil sie von einem Testbiss beweidet wurden, der den Hai dazu veranlasste, auf der Suche nach etwas mehr Blubbery wie einem Siegel zu schwimmen.

Da die Kiefer eines großen Weißen fast wie ihr eigener Organismus wirken, sieht ein Exemplar ganz anders aus, wenn es etwas angreift. Das Fleisch um den Mund rollt zurück, zeigt den massiven Kiefermuskel und verleiht ihm ein weitaus schrecklicheres Aussehen als sein übliches schlaues Lächeln.

In KieferAnwesend Wir bekommen keine solche Differenzierung. Aufgrund der mechanischen Einschränkungen des Hai ist es nie in der Lage, seinen separaten Kiefermuskel vollständig zu enthüllen. Stattdessen chomps und chomps wie in einem hungrigen hungrigen Flusspferd und schnappte wiederholt seine Zähne im selben Muster zusammen, anstatt seinen Mund zu erweitern. Schauen Sie sich diese grausige Szene an, in der Quint für ein hervorragendes Beispiel für seine mündliche Stumpfheit verschlungen wird:

https://www.youtube.com/watch?v=pmlp0qqpqfw

Während Bruce Ich weiß nur, wie man seinen Kiefer auf Quints Bauch nagt, ein echtes großes Weiß würde sich an den unglücklichen Haifischjäger festhalten und ihn wie ein Hundspielzeug hin und her drängen oder, um den Bericht einer Zeitung zu zitieren, die erste dokumentierte Hai -Angriffe in der US -Geschichte (und eine direkte Inspiration für Peter -Benchley -Roman), schütteln Sie ihn. Schauen Sie sich einfach an, wie ein lebhafter Fisch auf diesem aufblasbaren Boot in die Stadt geht.

Zusätzlich zu der deutlich anderen Bewegung von Bruce ‚Kiefer gibt es auch ihr Aussehen. Da die Kiefer eines tatsächlichen großen Weißen nicht getrennt sind, aber ein Teil einer riesigen Muskel- und Knochenmasse, gibt es keine ausgeprägte Linie zwischen den oberen und unteren Zähnen. In Bruce ‚Fall können Sie jedoch erkennen, dass die Kiefer in zwei unterschiedliche Hälften aufgeteilt sind, was zu einer kühnen Linie führt, die sie teilt. Jedes Mal, wenn der große Kerl einen Bissen nimmt, quetschen sich die Hälften zusammen, als ob der Hai puppetiert wird (was es irgendwie ist).

Außerhalb der unglaublichen Größe (fettem Kopf, fettem Körper, Fett alles) und im Arbeiter wie Bachlinge kommt Bruce ‚anderer prominenter physischer Unterschied in seinen Flossen. Die Flossen eines regulären Hai bestehen aus Ceratotrichia, Filamente von elastischem Protein, die es dorsalen und kaudalen Flossen beim Schwimmen hin und her bewegen und wie ein Ruder durch das Wasser durch das Wasser hin und her gehen. Bruce ‚Flossen haben keine solche Flexibilität. Er schwimmt nur in einer geraden Linie, seine erste dorsale Flosse ein monolithisches Dreieck, das auf die ebenso sperrige Kreatur unten hinweist. Und das ist der wissenschaftliche Irrtum von Bruce auf den Punkt gebracht: ein Mangel an Mobilität. Wenn ein echtes großes Weiß eine Honenrakete ist, die in der Lage ist, seinen Weg abhängig von der Bewegung seiner Beute geschickt neu zu kalibrieren, ist Bruce eher wie ein Rampenschatz.

Aber wie ich schon sagte, diese Ungenauigkeiten verbessern den Horror des Films eher, als ihn zu beeinträchtigen. Der Bösewicht von Kiefer sollte sich nicht wie andere Haie bewegen, weil es ist nicht Wie andere Haie. Entgegen der landläufigen Meinung (zumindest in den 70er Jahren) begeben sich die meisten Haie nicht auf ein unersättliches Bestreben, so viele Menschen wie möglich zu konsumieren. Der Hai hinein KieferAndererseits ist eine Maschine (Richard Dreyfuss ‚Matt Hooper verwendet diesen genauen Begriff sogar, wenn er ihn beschreibt), eine einzigartig gesinnte Einheit, die nicht anders als Michael Myers von Halloweender T-800 von Der Terminatoroder Anton Chigurh von Kein Land für alte Männer.

Alle diese Antagonisten sind räuberische Annäherungen an normalen Menschen – stärker, kälter und instinktiver als der echte McCoy. Weil der Hai rein Kiefer Besitzt die gleichen maschinenähnlichen Eigenschaften, es hat eine dunklere, fremdere Qualität als ein tatsächliches großes Weiß. Wie der Terminator, der einen Nachtclub oder Chigurh in eine Tankstelle betritt, sieht Bruce in seiner Umgebung nicht ganz richtig aus. Er ist Roboter, ja, aber es wäre genauso beängstigend, mit einem Roboterhai im Wasser gefangen zu sein wie ein tatsächlicher Hai. Es wäre wahrscheinlich beängstigender.

Für den Beweis dafür, welche Version des Fisches mehr Albtraum -Kraftstoff erzeugt, sind Sie nicht weiter als weiter als Kiefer‚Iconische Unterwassersequenz, wenn Hooper in einem teuren, aber letztendlich nutzlosen Hai -Käfig gegen den Apex -Raubtier auftritt.

https://www.youtube.com/watch?v=CW7Q7UYSXRA

Sobald Hooper getaucht ist, sieht er den Hai aus der Ferne auf ihn. Diesmal sehen wir ein tatsächliches Exemplar, das von Hai -Experten Ron und Valerie Taylor gedreht wurde. Die Bewegung und die Silhouette des realen Fische sind geisterhaft und mehr Phantom als klobiger Cyborg. Es schwimmt an Hooper vorbei und scheinbar in die Tiefen eingewiesen. Als jemand, der große Weiße aus einem Hai -Käfig angesehen hat, kann ich bestätigen, dass dies genau ist – es gibt eine Majestät für die Kreaturen, wenn sie an Ihnen vorbei gleiten, so friedlich, dass es schwer vorstellbar ist, dass sie etwas mit der animalistischen Wut angreifen, für die sie bekannt sind.

Aber im nächsten Schuss erscheint der Hai wieder als hulkierender Animatronik für Ram Hoopers Käfig, seinen Kopfquadrat, seine Bewegung rauer, seine Kraft unerbittlicher. Während die Sequenz weitergeht und Hooper mit seinem Leben aus dem zerquetschten Gehäuse knapp entgeht, wechselt das Filmmaterial zwischen Real Shark und Mechanical Hai hin und her und schnappt sich in wenigen Frames mehrmals von wunderschön zu schrecklich. Die Dichotomie ist nicht beeinträchtigt – die ständige Verschiebung der Erscheinungen verleiht der Sequenz eine surreale, albtraumhafte Qualität -, aber es ist sicherlich ein Beweis dafür, dass die Version des Tieres viszeral beunruhigender ist und mehr mit der dunkel prophetischen Behandlung des Hai im Film übereinstimmt.

Vergessen wir nicht, dass dies ein Tier ist, dessen Anwesenheit den Lebensunterhalt einer ganzen Stadt in den Schatten stellt. Benchley taucht sogar als Nachrichtenreporter auf, um uns daran zu erinnern, dass eine Wolke über Amity auftritt, „eine Wolke in Form eines Killerhai“. Obwohl die Linie wie lila Journalismus liest, beschreibt sie auch genau den Bösewicht von Kiefer – Ein großes Weiß, das dank seines völligen Mangels an Eleganz und Komplexität zu einer wahren Naturkraft wird.

Kiefer Streaming derzeit auf Peacock oder erhältlich auf VOD über Apple TV oder Amazon. Eine neue 4K Ultra HD -Version zum 50 -jährigen Jubiläum ist ebenfalls zum Kauf erhältlich.