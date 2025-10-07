Der visuell aufregendste Moment von Tron: Ares hat nichts mit der Gegenwart oder der Zukunft zu tun, sondern die Vergangenheit. Ohne zu tief in Handlungsspoiler einzusteigen, zieht der dritte Film in diesem sehr seltsamen Franchise das Publikum erneut in die Welt unserer Computer zurück, und an einem Punkt-Computerprogramm ist Ares (Jared Leto) ein geschlossenes System, das aus der Zeit des ursprünglichen Schöpfers ausgeht-dem langweiligen Kevin Flynn (Jeff Bridges). Dieses geschlossene System wird genau in den Stil des ursprünglichen Films von 1982 bis hin zu dem Light-up-Raster auf dem Boden und den unwirklichen ausgewaschenen Gesichtsanimationseffekten gerendert.

Wenn man diese leuchtenden Farben und Retro -Details auf einem massiven IMAX -Bildschirm in unberührter 3D sieht, ist es ein wahrer Vergnügen, ein scharfer Kontrast zur ansonsten dunklen und launischen Farbpalette, die von Regisseur Joachim Rønning entwickelt wurde. Ja, dieser Rückzug in die 80er Jahre ist auch Nostalgie -Köder von höchster Ordnung, obwohl es ehrlich gesagt eine wirksame Erinnerung an das Erbe dieses Franchise und das erste Wunder ist, das den ersten Film zu einem kulturellen Wunder gemacht hat, bevor er sich zum Kultfilmstatus entwickelte.

Tron: Ares Es scheint nicht bereit zu sein, die Kultur in irgendetwas zu verändern, das ähnlich ähnelt. Während es viel mehr Leben hat als das Inert Tron: VermächtnisAnwesend Ares Konzentriert sich auf ein großes Spektakel im Gegensatz zu großen Ideen. Fairerweise haben sich so viele der großen existenziellen Ideen, die der Film erforscht, von den letzten Jahrzehnten der Unterhaltung gut bedeckt worden. Aber es wäre immer noch schön, wenn es sich ein bisschen schwieriger versuchte.

Der Film beginnt mit dem CEO von Dillinger Systems, Julian Dillinger (Evan Peters), der einen unglaublichen neuen Durchbruch erzielt – die Fähigkeit, digitale Kreationen in der realen Welt zu rendern, einschließlich „Programme“ wie Ares, die als funktionell menschlich gedruckt werden. Nun, außer dass Julian erklärt, dass sie nicht essen oder schlafen müssen. Wie menschlich sie tatsächlich in einem biologischen Sinne sind, ist eine Frage. Dieser Film zeigt wenig Interesse daran, richtig zu beantworten.

Julian ist nicht der einzige brillante Kodierer, der ein Tech -Unternehmen ansteigt – Kevin Flynns alter Firma Encomx wurde von dem dedizierten Eve Kim (Greta Lee) übernommen, und Eve’s on the Jagd nach dem Beständigkeitscode, was die Lösung für das einzige Problem ist, das Julian noch nicht lösen konnte: Alles, was Julian Laser Prints übernommen hat (es gibt Prints von Julian (es gibt es, gibt es (es gibt es gibt es, es gibt Prints (es gibt es gibt es, es gibt es gibt es gibt es gibt es, es gibt Prints (es gibt es, es gibt Prints. Also Viele Laser in diesem Film) existiert nur 29 Minuten, bevor die Auflösung auftritt, und das fragliche (oder die betreffende Person) fällt in metallische Asche zusammen.

Für einen Film, der in Technobabble leicht festgefahren werden könnte, ist der Beständigkeitscode fast die am weitesten verbreitete Grenze von AresDie Wissenschaft, und sie wird hauptsächlich durch eine Grafik einer Doppelhelix erklärt, die vermutlich die Beständigkeit darstellen soll. Es ist weit vom einzigen Beispiel für diesen Film entfernt, der größere Tiefen vermeidet, da das Drehbuch fast ausschließlich die großen Fragen überschreitet, die einen Charakter wie sein Titelprogramm um Selbstverwirklichung umgeben könnten. Die Tatsache, dass dies bei der Funktionsweise so funktioniert, als ob diese Fragen gestellt und beantwortet worden wären Ares wurde stark bearbeitet, und die existenziellsten Momente fielen in den Boden des Schneidraums.

https://www.youtube.com/watch?v=yshvexb7-ic

Der Soundtrack von Nine Inch Nails tut, was es kann, um die Dinge zu erhöhen, und ist oft ziemlich erfolgreich. Es ist selten, einen Film zu beobachten, der seine ästhetischen Hinweise aus dem Soundtrack zu nehmen scheint, im Gegensatz zum anderen Weg, aber es ist eine Wahl, die dem Film ehrlich gesagt gut dient, insbesondere angesichts der Tron Tradition der erstklassigen Ergebnisse. Es gibt ein paar getrennte Instanzen dieses rohen Synthesizer -Sounds, das gerade laut genug ist, um „Hell Yeah!“ Zu inspirieren. Gefühle, insbesondere in Kombination mit einer extrem cool aussehenden Aktion. Dies beinhaltet eine solide Verfolgungsjagd mit Motorrad-/Lichtcycle, einen Computerhack, der wie ein Überfall inszeniert wurde, und ein wenig von der Stadt zerstörungen von Mayhemen mit freundlicher Genehmigung eines Erkenntnisses, das sein Debüt in der realen Welt feiert.