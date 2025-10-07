In der Folge vom 6. Oktober von Jimmy Kimmel Live!feierte der Moderator die Ergebnisse einer neuen Umfrage, die zeigt, dass er eine höhere Zustimmungsrate als Präsident Donald Trump hat. Die Umfrage, veröffentlicht von Der Ökonom und YouGov befragten 1.656 erwachsene US-Bürger.

„Ich bin beliebter als der Präsident der Vereinigten Staaten“, sagte Kimmel. „Erinnern Sie sich an den Kerl, der immer wieder sagt, ich hätte keine Bewertungen? Nun, das macht uns zu zweit. Sie haben mehr als 1.000 Leute befragt, und ich führe Trump mit 16 Punkten Vorsprung. Ich bin bei plus drei, er bei minus 13.“

Kimmel scherzte dann, dass Trump eine „niedrigere Zustimmungsrate als Diddy und Durchfall“ habe, bevor er sich den unveröffentlichten Epstein-Akten zuwandte. „Eine große Mehrheit sagt, sie möchte die Epstein-Akten sehen“, sagte er. „Trump behandelt diese Epstein-Akten wie ein mürrischer alter Nachbar an Halloween. Er schaltet alle Lichter aus und hofft nur, dass die Süßes oder Saures davon ausgehen, dass niemand zu Hause ist.“