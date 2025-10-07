Dieses Jahr jährt sich das 50 -jährige Jubiläum von Die Rocky Horror Bildshowund wie kann man besser feiern, als eine Kopie der glänzenden neuen 4K UHD + Blu-Ray-Steelbook-Veröffentlichung des Films zu gewinnen. Geben Sie ein, um unten oder durch Ausfüllen dieses Formulars zu gewinnen.

Anstatt eine Party am alten Frankenstein -Ort zu veranstalten (zu viele Biker auf der Straße dort), Folge feiert Rocky Horror‚S 50. durch Verschenke fünf (5) Kopien der Rocky Horror Stahlbook -Sammlerveröffentlichung. Mit beiden 4K UHD- und Blu-Ray-Exemplaren enthält diese Jubiläumsausgabe eine frische 4K-Wiederherstellung des Films und Dolby-Verbesserungen sowie eine Menge besonderer Merkmale, darunter eine Karaoke-Viewing-Option, einen Trivia-Track, einen Audiokommentar mit den Stars O’Brien und Quinn sowie New Featurettes. Außerdem gibt es viele gelöschte Szenen und alternative Versionen, wie das berüchtigte Fehldruckende, das gelöschte Song „EINFAHREN Zeit“ und das alternative Kreditende.

Diese neue Version wurde vom Walt Disney Studios Restaurierungsteam überwacht, und „Das 10-Monats-Projekt enthielt einen sorgfältigen digitalen Scan- und Erhaltungsprozess, der sicherstellt, dass jeder Rahmen des Kultklassiker mit beispiellose Klarheit und Lebendigkeit präsentiert wird.“ Mit Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O’Brien, Patricia Quinn, Little Nell Campbell, Jonathan Adams, Peter Hinwood und dem Fleischblock bleibt der Film nach wie vor eine dauerhafte Hommage an und geliebte Favoritin für die Weirdos der Welt, die immer noch immer noch in Revival -Häusern auf der ganzen Welt spielt.

Zusätzlich zur neuen 4K -Veröffentlichung, Die Rocky Horror Bildshow ist derzeit auf einer landesweiten Tour (Get Tickets hier) und es gab auch eine neue Vinyl -Veröffentlichung für den Soundtrack. Schauen Sie sich unser neues Interview mit der Besetzung an, die sich auch nach all den Jahren an Unfälle und Gehaltsstreitigkeiten erinnerte.

Rocky Horror Bildshow 50-jähriges Jubiläum Steelbook 4K UHD + Blu-ray