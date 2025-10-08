Aziz Ansari gehörte zu den Komikern, die kürzlich nach Saudi-Arabien reisten, um beim umstrittenen Riyadh Comedy Festival aufzutreten, eine Entscheidung, die bei Jimmy Kimmel für Stirnrunzeln und Fragen sorgte.

Ansari erschien am Jimmy Kimmel Live am Montag, den 6. Oktober, um sein Spielfilmdebüt zu promoten, Viel Glück. Gegen Ende des Interviews nutzte Kimmel die Gelegenheit, Ansari nach seiner Entscheidung zu fragen, auf dem Festival aufzutreten.

„Die Leute fragen sich, warum Sie dorthin gehen und ihr Geld nehmen, um vor diesen Leuten aufzutreten“, kommentierte Kimmel. „Das ist etwas, das zu einem großen Teil der Nachrichten geworden ist, weil die Leute, insbesondere viele Komiker, sehr verärgert sind, weil die Leute, die die Komiker dafür bezahlt haben, hierher zu kommen, keine guten Leute sind. Es ist ein ziemlich brutales Regime. Sie haben viele schreckliche, schreckliche Dinge getan … Ich bin neugierig, warum Sie sich dazu entschieden haben.“

Ansari bemerkte, dass „ich viel darüber nachgedacht habe“, bevor ich mich entschied, die Einladung anzunehmen.

„Ich habe eine Tante, die eine Zeit lang dort gelebt hat, und ich habe mit ihr darüber gesprochen, und sie sagte, wissen Sie, da drüben gibt es Leute, die mit dem, was die Regierung tut, nicht einverstanden sind, und es ist nicht fair, diesen Leuten das schlechteste Verhalten der Regierung zuzuschreiben“, erklärte Ansari. „Genauso wie es in Amerika Menschen gibt, die mit den Dingen, die die Regierung tut, nicht einverstanden sind, oder?“

Kimmel setzte Ansari weiterhin unter Druck und sagte, dass die amerikanische Regierung zwar „schreckliche Dinge“ tue, er aber die saudische Regierung wegen extremer Gräueltaten anprangerte und sagte: „Sie haben einen Journalisten ermordet“, in Anspielung auf die Ermordung von Jamal Khashoggi im Jahr 2018, und fügte hinzu, dass „das dort drüben keine guten Leute sind“.

„Ich war nur dort, um eine Show für die Leute zu machen, und ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, bevor ich ging, und sie sagte, wissen Sie, wann immer es repressive Gesellschaften wie diese gibt, versuchen sie, Dinge draußen zu halten, sei es Rock’n’Roll-Musik oder Blue Jeans, weil es die Leute neugierig auf fremde Ideen, äußere Werte macht“, sagte Ansari. „Und dies ist ein sehr junges Land, die Hälfte des Landes ist unter 25 Jahre alt, und die Dinge können sich wirklich ändern. Und für mich fühlte sich ein Comedy-Festival wie etwas an, das die Dinge zu mehr Offenheit und zum Dialog drängt. Man muss sich irgendwie entscheiden, ob man sich isoliert oder engagiert.“

Später im Interview teilte Ansari mit, dass er, nachdem er die Einladung zum Auftritt angenommen hatte, beschlossen habe, einen Teil seines Honorars für „Zwecke zu verwenden, die die freie Presse und die Menschenrechte unterstützen“, wie Reporter ohne Grenzen und Human Rights Watch nannten.

„Es ist ein kompliziertes Thema, aber ich hatte das Gefühl, dass es etwas ist, das die Dinge in die richtige Richtung treibt, hoffe ich“, fügte Ansari hinzu. Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

Bill Burr, der ebenfalls auf dem Festival auftrat, verteidigte die Entscheidung in seinem Podcast, nannte es eine „großartige“ Erfahrung und kam zu dem Schluss, dass die Menschen dort „genau wie wir“ seien.

Dave Chappelle erklärte während seines Auftritts auf dem Festival, dass „es hier (in Saudi-Arabien) einfacher ist, zu reden als in Amerika“.

Die lesbische Komikerin Jessica Kirson entschuldigte sich für ihren Auftritt bei der Veranstaltung, während Louis CK seine Entscheidung verteidigte, aufzutreten.

Weitere Komiker, die beim Riyadh Comedy Festival auftraten, waren Sebastian Maniscalco, Kevin Hart, Chris Tucker, Pete Davidson und Whitney Cummings.