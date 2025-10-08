In der Vergangenheit hatte Zelda Williams kein Problem damit, ihren Vater, den verstorbenen, großartigen Robin Williams, zu verteidigen. Doch nachdem sie Eric Trump im Jahr 2020 in die Schranken gewiesen hat, hat die Schauspielerin und Regisseurin ein neues Ziel: KI.

In einer Reihe von Instagram-Storys forderte Williams am Montag das Internet auf, „mir keine KI-Videos von Papa mehr zu schicken“. Sie fuhr fort und sagte, sie habe von Trollen „viel Schlimmeres gesehen“ und beschrieb den Vorgang als „Zeit- und Energieverschwendung“ und fügte hinzu: „Glauben Sie mir, das ist nicht das, was er wollen würde.“

Sie fuhr fort, dass dieselben Leute das Leben und Vermächtnis der Menschen verdichten, nur um „schreckliche TikTok-Puppenspiele zu produzieren“. Diese Videos, fügte Williams hinzu, könnten überhaupt nicht als Kunst betrachtet werden, sondern seien eher „ekelhafte, überbearbeitete Hotdogs (sic)“, die aus nicht verwandten Bildern/Konterfeis von Menschen hergestellt würden. Online-Nutzer wiederum werden mit dieser „Schlampigkeit“ nur überschwemmt, weil einige Leute „hoffen, dass sie Ihnen ein kleines Lob geben“.

Sie fuhr fort, dass dieselben Leute ganze Leben und Hinterlassenschaften reduzieren, nur um „schreckliches TikTok-Puppenspiel zu produzieren“. Diese Videos, fügte Williams hinzu, könnten überhaupt nicht als Kunst betrachtet werden, sondern seien eher „ekelhafte, überbearbeitete Hotdogs (sic)“, die aus nicht verwandten Bildern/Konterfeis von Menschen hergestellt würden. Online-Nutzer werden wiederum nur mit diesem „Schwachsinn“ überschwemmt, weil einige Leute „hoffen, dass sie einem einen kleinen Daumen nach oben geben“.

Verwandtes Video

Als ob das noch nicht genug wäre, lieferte Zelda Williams diese unbestreitbare Wahrheitsbombe ab: KI ist nicht „die Zukunft“, sondern einfach „die Wiederverwertung und Wiederbelebung der Vergangenheit“. Und zum krönenden Abschluss fügte sie noch einen Schlussstrich unter das Gespräch:

„Du verstehst es Der menschliche Tausendfüßler von Inhalten und vom Ende der Leitung, während die Leute an der Spitze lachen und lachen, konsumieren und konsumieren.“

Wenn wir es für einen Moment könnten, VERDAMMT.

Aber im Ernst: Selbst ein oberflächlicher Blick auf TikTok und ähnliche Plattformen wird Dutzende und Aberdutzende von KI-generierten Videos/Clips von Robin Williams offenbaren. Keiner von ihnen ist es wert, verlinkt oder direkt erwähnt zu werden, aber sie alle machen sich schuldig, entweder gegen verschiedene geistige Eigentumsrechte und Marken zu verstoßen oder im Allgemeinen dumm zu sein, was die Ideen und Meinungen eines Mannes angeht, den sie nie kannten, geschweige denn jemals trafen. Für Williams-Fans ist es schmerzhaft, zu sehen, wie sein Image unnötig manipuliert wird, insbesondere wenn die Arbeit, die er hinterließ, bereits so viele Kriterien in Bezug auf emotionalen Inhalt und Genre-Angebot erfüllte.

Zelda Williams schlug bereits während des SAG-AFTRA-Streiks im Jahr 2023 auf AI zurück. Als Antwort darauf, dass die Leute damals Robin Williams‘ Stimme bereits für verschiedene KI-generierte Medien verwendet hatten, sagte Zelda, dass sie das zwar „persönlich beunruhigend“ fand, aber die Auswirkungen weit über meine eigenen Gefühle hinausgehen. Sie erklärte weiter, dass „lebende Schauspieler eine Chance verdienen, mit ihren Entscheidungen Charaktere zu erschaffen.“

Schauen Sie sich unten Screenshots ihrer IG-Geschichten an.