Wir begrüßen die kürzlich mitunterzeichnete Band Rocket bei Gold-Diggers für eine neue Folge von Crate Digging. Das Quartett führt uns durch 10 Alben, um sie kennenzulernen, und vielleicht können Sie den Einfluss auf ihr Debütalbum hören, R steht für Rocket.

Wir haben uns kürzlich mit Rocket aus Los Angeles getroffen, um sie für unser neuestes CoSigns-Feature besser kennenzulernen. Während uns das Interview einen großartigen Einblick in die musikalische Alchemie und den verschwommenen Gitarrenrock des Quartetts gab, vermittelt nichts ein vergleichbares Bild einer Person wie das Stöbern in ihrer persönlichen Musiksammlung. Also setzten wir Rocket zu den Gold-Diggers ihrer Heimatstadt und baten sie, beim Crate Digging nach ihren Einflüssen zu suchen.

Mit zehn Alben, nach denen Sie sie kennen lernen können, deckt Rockets Auswahl eine beeindruckende Bandbreite an Genres und Epochen ab und zeigt ihren vielseitigen Geschmack und ihre Weigerung, sich von einem einzigen Sound einzwingen zu lassen. Die Sängerin und Bassistin Alithea Tuttle teilt ihre Hingabe an Sunny Day Real Estate LP2 – eine Platte, die sie als perfekt für jede Emotion beschreibt – Liz Phairs rohe Ehrlichkeit weiter Exil in Guyville. Gitarrist Baron Rinzler spricht über seine persönliche Verbindung zu Minor Threat’s Die ersten zwei sieben Zollund die nostalgische Sentimentalität von Death Cab für Cutie’s Das Fotoalbum.

Gitarristkollege Desi Scaglione ist von der Übergangsbrillanz von The Replacements angezogen. Lass es seingefangen zwischen Punk-Wut und melodischer Raffinesse und dem komplizierten Gitarrenspiel von Fugazi Stetige Diät des Nichts. Dann ist da noch Schlagzeuger Cooper Ladomade, der sich für den genreübergreifenden Wahnsinn von Ween einsetzt Weißer Pfeffer und die Fähigkeit von Silver Jews, einfachen Akkorden eine tiefe Wirkung zu verleihen Starlite Walker.

Schauen Sie sich unten alle Crate Digging-Auswahlen von Rocket an und sehen Sie sich das Interview oben oder auf YouTube an.

Sunny Day Immobilien — LP2

Alithea Tuttle: Meine erste Platte müsste sein LP2 von Sunny Day Real Estate. Für mich ist das einfach die beste Platte aller Zeiten, und wir sind mit ihnen auf Tour gegangen und haben gesehen, wie sie ein oder zwei Songs davon gespielt haben. Ich möchte nur, dass sie die gesamte Platte von vorne bis hinten abspielen. Es ist perfekt. Da sind so viele Emotionen im Spiel. Und Jeremy (Enigk)s Stimme ist auf der gesamten Platte einfach perfekt. Wenn ich irgendeine Emotion durchlebe, wenn ich die Platte auflege, passt sie. Wenn ich glücklich bin, großartig. Wenn ich traurig bin, großartig. Wenn ich wütend bin, großartig. Weißt du, bei jeder Emotion funktioniert es irgendwie. Perfekt für alle Jahreszeiten.

