Das kommende Beatles-Biopic hat in Saoirse Ronan seine Linda McCartney gefunden. Die irische Schauspielerin wird Paul McCartneys erste Frau, die Fotografin, Musikerin und Tierrechtsaktivistin Linda Eastman, in Sam Mendes‘ Film porträtieren. Die Beatles – ein Kinoereignis mit vier Filmenlaut Deadline.

Ronan schließt sich einer Besetzung an, zu der Paul Mescal als Paul McCartney, Barry Keoghan als Ringo Starr, Joseph Quinn als George Harrison und Harris Dickinson als John Lennon gehören. Berichten zufolge ist Aimee Lou Wood im Gespräch, das englische Model und Fotografin Patti Boyd zu spielen, George Harrisons Ehefrau, mit der er elf Jahre lang verheiratet war.

Jeder der von Mendes inszenierten Filme erzählt die Geschichte der Band aus der Perspektive eines anderen Mitglieds. Während Ronan wahrscheinlich eine prominente Rolle in der McCartney-Folge spielen wird, ist derzeit nicht bekannt, wie häufig sie in den anderen drei auftauchen wird. Die Veröffentlichung der Biopic-Serie ist für April 2028 geplant.