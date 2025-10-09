Pünktlich zu Halloween kommt Tim Burtons klassische Gothic-Romanze Edward mit den Scherenhänden erhält zur Feier seines 35-jährigen Jubiläums ein 4K-Ultra-HD-Remaster. Die Vorbestellungen laufen vor der digitalen und physischen Veröffentlichung am 28. Oktober.

Durch die 4K-Restaurierung wird der Film auf Dolby Vision- und Dolby Atmos-Ton aufgewertet. Zu den Bonusmaterialien gehören ein Blick hinter die Kulissen der Filmdrehs und Interviews mit der Besetzung und der Crew über Burtons Modern Frankenstein Interpretation. Es gibt auch separate Audiokommentare von Burton und dem Komponisten Danny Elfman.

Veröffentlicht im Dezember 1990, Edward mit den Scherenhänden In der gleichnamigen Rolle spielte Johnny Depp einen jungen Mann, der nur eine Metallschere als Hände hatte. Nachdem er im Vorstadthaus der Avon-Dame Peg Boggs (Dianne Wiest) willkommen geheißen wurde, verliebt sich Edward in ihre Tochter Kim (Winona Ryder).

Edward mit den Scherenhänden ist nicht der erste Tim Burton-Film, der in den letzten Monaten in 4K veröffentlicht wurde. Im September erschien sein Stop-Motion-Animationsfilm aus dem Jahr 2005. Leichenbrautfeierte sein 20-jähriges Jubiläum mit einem neuen Remaster. Sichern Sie sich hier Ihr Exemplar.

