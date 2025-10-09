Pluribusdie mysteriöse neue Apple TV+ Serie von Wandlung zum Bösen Und Rufen Sie besser Saul an Der Schöpfer Vince Gilligan ist jetzt etwas weniger mysteriös. Zumindest wissen wir jetzt, dass Rhea Seehorns Figur Carol heißt und dass sie im Zentrum von etwas Großem steht, das der Welt widerfährt.

Das steht in der offiziellen Beschreibung Pluribus „ist ein genreübergreifendes Original, in dem der elendeste Mensch der Welt die Welt vor dem Glück retten muss.“ Im neuen Trailer gibt es mehr als nur ein paar Hinweise, die es hier zu untersuchen gilt: Ein Nachrichtensender im Fernsehen, der die Leute vor „nur Festnetzanschlüssen“ warnt, Leute, die Kisten über Kisten mit Vorräten tragen, und Carol, die ein Polizeiauto fährt (vielleicht ist sie Polizistin?).

Gilligan schrieb die Show speziell für Seehorn, nachdem die beiden daran zusammengearbeitet hatten Rufen Sie besser Saul an für alle sechs Jahreszeiten. „Ich habe überhaupt nicht daran mitgearbeitet, aber (Gilligan) kam zu mir und sagte, dass er etwas für mich geschrieben hätte, was mich zum Weinen brachte“, erzählte sie Folge im Jahr 2022. „Es ist ein Aufbruch, wie in der Presse gesagt wurde – es hat nichts damit zu tun Wandlung zum Bösen Und Rufen Sie besser Saul an… Ich weiß, dass einige Leute bis zu dem Tag, an dem es ausgestrahlt wird, nicht glauben werden, dass es sich nicht wirklich um ein Spin-off von Kim Wexler handelt, aber das ist es nicht.“

Als Carol sich jetzt den neuen Teaser anschaut, hat sie das Gefühl, weit von Kim entfernt zu sein – obwohl sie in einer ganz anderen Art von Hölle gefangen ist. Schauen Sie sich den Trailer unten an. Pluribus Premiere am 7. November auf Apple TV+.