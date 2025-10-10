Bradley Cooper ist in Verhandlungen, in dem er mitspielen will Ocean’s Eleven Prequel mit Margot Robbie.

Cooper wurde für die Rolle gewonnen, nachdem zuvor Ryan Gosling verpflichtet worden war. In der Zwischenzeit, Twister Regisseur Lee Isaac Chung hat kürzlich die Leitung von Jay Roach übernommen.

Carrie Solomon arbeitet an einem Drehbuch, das auf den Charakteren von George Clayton Johnson und Jack Golden Russell basiert. Während die Handlung geheim gehalten wird, wurde bereits zuvor berichtet, dass das Prequel im Europa der 1960er Jahre spielen würde.

In anderen Ozeans Nachrichten, sagte George Clooney zu E! Zu Beginn dieser Woche gab es die Nachricht, dass er damit rechnet, mit den Dreharbeiten für den kommenden Film zu beginnen Ozean ist 14 nächstes Jahr mit Brad Pitt, Julia Roberts und Matt Damon.

Vielfalt war der Erste, der Neuigkeiten über Coopers Casting verkündete.