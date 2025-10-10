Ein Ritter der Sieben Königreiche, eine neue Prequel-Serie zu Game of Thrones Premiere auf HBO am 18. Januar 2026, hat seinen ersten offiziellen Trailer enthüllt.

Die Geschichte handelt von Ser Duncan dem Großen (Peter Claffery), einem bescheidenen Heckenritter, der überraschenderweise sehr, sehr groß ist. Er macht sich auf den Weg in die Stadt Ashford und wird schließlich von einem kleinen Jungen, Egg (Dexter Sol Ansell), begleitet, der sein Knappe wird. Dort wird Duncan in einem Turnier auf die Probe gestellt, bei dem Prinz Aerion Targaryen (Finn Bennett) mit dem Heckenritter konkurriert. Die Serie spielt fast 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thronesund fast 100 Jahre nach den Ereignissen der laufenden Prequel-Serie, Haus des Drachen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Basierend auf George RR Martin Geschichten aus Dunk- und Egg-Novellendie offizielle Logline für Ein Ritter der Sieben Königreiche lautet: „Ein Jahrhundert vor den Ereignissen von Game of ThronesZwei unwahrscheinliche Helden zogen durch Westeros: ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan der Große, und sein kleiner Knappe Egg. Angesiedelt in einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch immer den Eisernen Thron innehat und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht aus der lebendigen Erinnerung verschwunden ist, erwarten diese unwahrscheinlichen und unvergleichlichen Freunde große Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten.“

Die sechsteilige Staffel feiert am Sonntag, den 18. Januar 2026, ihre Premiere auf HBO und HBO Max, die restlichen Folgen erscheinen jeweils am darauffolgenden Sonntag. Im Gegensatz zu Game of Thrones oder Haus des DrachenDie Folgen der Serie werden etwa 30 Minuten statt einer Stunde dauern. Melden Sie sich bei HBO Max an, um zuzusehen Ein Ritter der Sieben Königreiche Hier.

Was das andere betrifft Game of Thrones Prequel-Serie, Haus des DrachenStaffel 2 endete im August 2024; Die Dreharbeiten zu Staffel 3 laufen derzeit und Showrunner Ryan Condal bestätigte, dass die Show nach Staffel 4 enden würde.