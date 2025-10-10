Nach Ein Minecraft-Film Nachdem es dieses Frühjahr an den Kinokassen platzte, hat Warner Bros. offiziell grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben. Minecraft 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen. Dieses Datum fällt zufällig mit einer weiteren Fortsetzung zusammen, Die Simpsons 2.

Jared Hess kehrt als Regisseur zurück und arbeitet an einem Drehbuch, das er gemeinsam mit seinem Kollegen geschrieben hat Minecraft-Film Schreiber Chris Galletta.

Der Originalfilm mit Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks und Jennifer Coolidge in den Hauptrollen spielte international fast eine Milliarde US-Dollar ein und kann derzeit auf digitalen Plattformen und auf 4K-Ultra-HD-Blu-ray ausgeliehen oder gekauft werden.