Es gibt einige Schöpfer, die wir dafür feiern, dass sie sich an eine Vielzahl von Genres anpassen können: Steven Spielberg, Ryan Murphy, King Gizzard und The Lizard Wizard. Der Komiker Tim Robinson scheint jedoch den gegenteiligen Ansatz zu verfolgen – anstatt einen Weg zu finden, seine ursprüngliche Stimme an verschiedene Genres anzupassen, passt er Genres an die Geschichten an, die er erzählen möchte. Es ist, als wäre Robinson selbst das Genre, dem alles andere untergeordnet ist, was uns zu Tim Robinsons Fahrzeug-/Bruderkomödie aus dem Jahr 2025 führt Freundschaftund jetzt Tim Robinson Fahrzeug-/Verschwörungsthriller Die Chair CompanyPremiere am 12. Oktober auf HBO.

Wann Die Chair Company Ron Trosper (Robinson) bereitet sich darauf vor, bei der Arbeit ein großes neues Projekt zu leiten, während seine älteste Tochter Natalie (Sophia Lillis) ihre Hochzeit plant und seine Frau Barb (Lake Bell) ihr eigenes Unternehmen vorantreibt. Das Leben ist ziemlich gut, bis Ron bei der Arbeit ein Vorfall passiert. HBO hat Kritiken daran gehindert, zu spezifizieren, was genau mit Ron passiert, doch auch wenn das Ausmaß zunächst relativ klein erscheinen mag, führt es ihn in eine Spirale einer Verschwörungsspirale, die viel tiefer reichen kann, als irgendjemand denkt.

Oder es könnte alles in Rons Kopf sein. In den ersten sieben von acht Episoden, in denen Robinson und Co-Schöpfer Zach Kanin über klassische Verschwörungsthemen schimpfen, scheinen beide Möglichkeiten zeitweise wahrscheinlich zu sein, während sie gleichzeitig weiterhin die Tiefen von Robinsons einzigartiger Fremdartigkeit vor der Kamera erforschen. Wir können zusehen, wie Ron seine Ermittlungen mit allen modernen Tricks eines digital versierten Cyberstalkers durchführt und mit seiner hartnäckigen Detektivarbeit überraschend weit kommt. Auch wenn, wie bei jeder wahren Verschwörungsgeschichte, seine Beziehungen und sein Berufsleben den Preis zahlen.

Es gibt viele Details, die langjährigen Robinson-Fans bekannt vorkommen dürften, von allgemeinen Dingen wie Robinsons charakteristischem Schreien bis hin zu ausgeprägteren Elementen wie der Fixierung auf gemusterte Hemden. Doch gleichzeitig wird eine wahre Geschichte über einen Mann erzählt, der versucht, ein Rätsel zu lösen, das realer sein könnte, als ihm bewusst ist – oder weitaus banaler.

Was Die Chair Company Am meisten daran interessiert scheint, die Art und Weise zu erforschen, wie kleine Momente so leicht zu großen explodieren können, die Art und Weise, wie eine einzelne Demütigung unter die Haut eines Mannes kriechen und ihn nicht mehr loslassen kann. Andrew DeYoung (Freundschaft) und Aaron Schimberg (Ein anderer Mann) trennten sich als Regisseure der Episoden, und beide Männer schaffen es gut, die Rhythmen der Komödie zu nutzen, um auch Spannung aufzubauen, wenn der Moment es erfordert.

Jeder Charakter in Die Chair Company haben ihre eigene Geschichte und gewähren in scheinbar zufälligen Momenten verlockende Einblicke in ihre innere Welt: Ein Kollege, der bei der Beförderung, die Ron bekam, übergangen wurde, findet neuen Frieden darin, im Büro Seifenblasen zu blasen. Rons Assistent möchte, dass er in ihre Kirche kommt. Sogar Ron hat eine dunkle Vergangenheit, die jedoch nicht mit einer Affäre oder Drogenmissbrauch zusammenhängt – sie ist viel spezieller und seltsamer.

Wie bei so vielen Projekten mit Robinson in der Hauptrolle zeichnen sich einige dieser Dialoge durch eine so schöne Präzision aus, wie zum Beispiel, dass Ron eine körperliche Konfrontation mit jemandem erklärt, indem er sagt: „Meine Hand hat ihn gestoßen“, oder er sinniert etwas selbstgefällig: „Ich habe recht, wenn es um viele Dinge geht, von denen die Leute keine Ahnung haben, dass sie vor sich gehen.“ So etwas macht ein Hauptdarsteller mit einer so klaren komödiantischen Stimme möglich, und Robinson tut sein bisher Bestes, indem er seine Leistung so moduliert, dass sie sowohl zu den aufregendsten Momenten der Geschichte als auch zu den eher bodenständigen Momenten passt.

Die Nebenbesetzung besteht aus sowohl neuen als auch bekannten Leuten, eine wunderbare Sammlung verschiedener echter Gesichter, gemischt mit ein paar echten Stars. Lou Diamond Phillips, als Rons Chef, liefert die Art von Darbietung ab, die Gedanken wie „Offenbarung“ anregt, auch wenn das, was er tut, nichts wirklich Auffälliges ist: Er ist einfach eine so angenehme, sanfte Präsenz, dass der Zuschauer sehr neugierig ist, was er wohl vorhat.

Außerdem verdient „Lake Bell“ große Anerkennung dafür, dass er Robinsons Energie auf eine Art und Weise in Einklang bringt, wie es seine weiblichen Co-Stars nicht immer geschafft haben. Kate Mara hingegen fühlte sich ein wenig verloren FreundschaftBell scheint viel mehr auf Robinsons Wellenlänge zu liegen und Barb fühlt sich daher wie eine wirklich glaubwürdige Partnerin für Rons ganz besondere Energie. Als Barb und Ron in der Eröffnungsszene der Serie in einem netten Restaurant eine Mahlzeit serviert bekommen, tauschen sie einen Ausdruck gegenseitiger Freude über ihr Essen aus, das ihre jahrzehntelange Ehe auf so saubere Weise verkauft.

Wenn man den gesamten Umfang von Tim Robinsons Karriere bedenkt, die Art und Weise, wie er sich entwickelt hat Samstagabend Live Von seiner eigenen Netflix-Comedy-Serie bis hin zur sagenumwobenen Welt von HBO ist es ein wahrer Beweis dafür, wie wichtig es ist, eine originelle Stimme zu haben und die besten Plattformen dafür zu finden. Er hat bewiesen, wie lustig er sein kann, besonders in Zusammenarbeit mit Kanin – jetzt Die Chair Company beweist, dass sein Comedy-Stil eine ganze Staffel einer TV-Show durchhalten kann und etwas Besonderes und Seltsames schafft, das nur von ihm hätte kommen können. Ganz gleich, was er als Nächstes tun wird, es wird faszinierend sein, ihm dabei zuzusehen.

Die Chair Company Premiere am Sonntag, 12. Oktober auf HBO und HBO Max. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.