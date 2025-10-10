Die Rocky Horror Picture ShowDie Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum brachten nun eine Deluxe-Vinyl-Neuauflage mit auf die Party.

Heute, am 10. Oktober, erscheint über Ode Records die Vinylausgabe zum 50-jährigen Jubiläum von Die Rocky Horror Picture Show ist auf 180-Gramm-Vinyl in Rot-in-Gold gepresst und in einer schweren Goldfolienhülle mit einer neu gestalteten Innenhülle verpackt. Das Albumpaket enthält noch nie zuvor veröffentlichte Fotos und Auszüge aus dem Produktionstagebuch des Produzenten Richard Hartley. Es ist bei Amazon und über den Record Store Day erhältlich.

Die laufende Feier zum 50-jährigen Jubiläum des legendären Camp-Klassikers umfasst eine Tour: „Die Rocky Horror Picture Show „Spektakuläre Tour“, die Auftritte, Meet & Greets und mehr mit den Originaldarstellern Barry Bostwick, Patricia Quinn und Nell Campbell beinhaltet. Die Reihe der Termine startete am 23. September und läuft bis zum 3. November. Die Tour soll 55 Städte in den USA und Kanada besuchen und wird oft in mehreren Städten am selben Tag stattfinden. Am bemerkenswertesten ist die vorletzte Station in Anaheim, Kalifornien, am 2. November ein seltener Auftritt von Frank-N-Furter selbst, Tim Curry. Die vollständige Reiseroute finden Sie weiter unten. Tickets sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich.

Den ganzen Oktober über wird der Film in seiner neu restaurierten 4K-Version landesweit auf die großen Leinwände zurückkehren, einschließlich einer Sondervorführung im GRAMMY Museum am 15. Oktober, gefolgt von einer Podiumsdiskussion zur Würdigung des Soundtracks, unter anderem mit Fat Mike von der Punkband NOFX.

Am 7. Oktober wurde veröffentlicht Die Rocky Horror Picture Show 4K-Blu-ray in einem limitierten SteelBook zum Sammeln mit Dolby Vision und Atmos-Audio. Bestellen Sie hier.

Die Rocky Horror Picture Show Soundtrack 50th Anniversary Red/Gold Vinyl Edition:

01. Science-Fiction/Doppelspielfilm

02. Verdammt, Janet

03. Drüben am Frankenstein Place

04. Der Zeitsprung

05. Süßer Transvestit

06. Ich kann dich zu einem Mann machen

07. Hot Patootie – Bless My Soul

08. Ich kann dich zu einem Mann machen (Wiederholung)

09. Touch-A, Touch-A, Touch Me

10. Eddie

11. Rose Tint My World / Bodenshow

12. Fanfare / Don’t Dream It

13. Wildes und ungezähmtes Ding

14. Ich gehe nach Hause

15. Superhelden

16. Science Fiction / Double Feature (Reprise)

Die Rocky Horror Picture Show Spektakuläre Tourdaten:

10/10 – Milwaukee, WI @ Marcus Center ^

10/10 – Greensburg, PA @ Palace Theatre #

11.10. – West Palm Beach, FL @ Dreyfoos Hall *

12.10. – Orlando, FL @ Walt Disney Hall *

13.10. – Spartanburg, SC @ Memorial Auditorium #

14.10. – Jacksonville, FL @ Jacksonville Performing Arts Center ^

14.10. – Augusta, GA @ Miller Theater #

16.10. – Rockford, IL @ Coronado Theater %

17.10. – New Buffalo, MI @ Four Winds Casino *

18.10. – Detroit, MI @ Masonic Temple *

19.10. – Chicago, IL @ Chicago Theatre *

21.10. – Nashville, TN @ Nashville Symphony ^

22.10. – Tampa, FL @ Straz Performing Arts Center *

23.10. – San Francisco, CA @ Curran Theatre #

24.10. – Atlanta, GA @ Atlanta Symphony %

24.10. – Livermore, CA @ Livermore Performing Arts Center #

25.10. – San Diego, CA @ Balboa Theatre #

26.10. – Temecula, Kalifornien @ Pechanga Resort Casino ^

26.10. – Spokane, WA @ First Interstate Center For The Arts #

26.10. – Winnipeg, MB @ Centennial Concert Hall @

27.10. – Portland, OR @ Schnitzer Hall ^

28.10. – Seattle, WA @ Paramount Theater ^

28.10. – Toronto, ON @ Roy Thompson Hall @

29.10. – Kitchener, ON @ Center in the Square @

29.10. – New Orleans, LA @ Mahalia Jackson #

30.10. – Patchogue, NY @ Patchogue Theater #

30.10. – Torrington, CT @ Warner Theater ^

01.11. – Atlantic City, NJ @ Borgata Casino ^

11/02 – Anaheim, CA @ The Grove!

11.03. – New York, NY im Rathaus *

^ = Barry Bostwick

# = Nell Campbell

@ = Patricia Quinn

* = Barry Bostwick, Nell Campbell, Patricia Quinn

% = Barry Bostwick, Patricia Quinn

! = Tim Curry, Barry Bostwick, Nell Campbell, Patricia Quinn