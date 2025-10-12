Diane Keaton, die Oscar-prämierte Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie Annie Hall, Vater der Braut, Der PateUnd First Wives ClubEr ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Menschen bestätigte am Samstag, dass Keaton in Kalifornien verstorben sei, und fügte hinzu, dass „ihre Lieben um Privatsphäre gebeten haben“.

Keatons Karriere, die für ihren schrulligen Charme, ihr ausgeprägtes Gespür für Mode und ihre Fähigkeit, sowohl komödiantische als auch dramatische Rollen mit unübertroffenem Können darzustellen, bekannt ist, erstreckte sich über fünf Jahrzehnte und führte zu einem Oscar, einem BAFTA und zwei Golden Globes.

Keatons Karriere begann auf der Bühne als Zweitbesetzung in der Originalproduktion von 1968 Haargefolgt von ihrer ersten Zusammenarbeit mit Woody Allen in der Bühnenversion von 1969 Spiel es noch einmal, Samwas ihr eine Nominierung für den Tony Award einbrachte. Ihr wahrer Durchbruch gelang ihr in Francis Ford Coppolas Film Der Pate (1972), in dem sie Kay Adams spielte, die treue, aber besorgte Frau von Michael Corleone. Zwei Jahre später übernahm sie die Figur erneut Der Pate Teil IIund erntete weiteren kritischen Beifall.

Es war ihre Hauptrolle in Woody Allens romantischer Komödie von 1977 Annie Hall Das brachte ihr einen Oscar ein und machte sie zu einem wahren Star. Als titelgebendes romantisches Interesse für Allens Alvy traf Keaton mutige Modeentscheidungen für die Figur – und inspirierte eine ganze Generation von Mädchen, sich mit Herrenmode auseinanderzusetzen – und feierte gleichzeitig Annies Macken und Leidenschaften als unabhängige Frau ihrer Zeit.

Keaton drehte insgesamt acht Filme mit Allen, darunter Schläfer (1973), Manhattan (1979) und Radiotage (1987). Und Schläfer. Eine weitere Autorin/Regisseurin, mit der sie mehrfach zusammengearbeitet hat, war Nancy Meyers, die in dem von Meyers verfassten Film die Hauptrolle spielte Babyboom (1987), Vater der Braut (1991) und Vater der Braut Teil II (1995). Meyers wies sie dann hinein Etwas muss geben (2003), in dem sich Keaton in einer unerwarteten Dreiecksbeziehung zwischen Jack Nicholson und Keanu Reeves wiederfand.

Zu ihren weiteren bemerkenswerten Rollen gehörte die Rolle an der Seite von Bette Midler und Goldie Hawn in der Rachekomödie First Wives Club (1996); Sie würde sich auch mit Jane Fonda, Candice Bergen und Mary Steenburgen zusammentun Buchclub und seine Fortsetzung im Jahr 2023. Ihre Arbeit als Synchronsprecherin beschränkte sich darauf, den inneren Monolog eines Hundes vorzusprechen Schauen Sie, wer da spricht Jetzt (1993), die Stimme von Dorys Mutter in Pixars Dorie finden (2016) und eine Hauptrolle in der Netflix-Adaption der Dr. Seuss-Serie Grüne Eier und Schinken (2019-2022).

Im Fernsehen trat Keaton vor ihrem Durchbruch als Filmschauspielerin in der Anthologiereihe der 1970er Jahre auf Liebe, amerikanischer Stil Und Rod Serlings Nachtgalerie. Später in ihrer Karriere spielte sie die Hauptrolle in der berüchtigten HBO-Pilotfolge von 2011 Tildaeine Show, die lose darauf basiert Deadline Hollywood Gründerin Nikki Finke mit Elliot Page in der Hauptrolle. Im Jahr 2016 kehrte sie als rauchende, Basketball spielende Nonne für die limitierte Serie mit Jude Law zu HBO zurück Der junge Papst. Sie spielte auch Justin Biebers Großmutter im Video zu seinem Song „Ghost“ von 2021.

Außerhalb der Schauspielerei war Keaton Fotograf, Produzent, Immobilienentwickler, Autor und Aktivist. Sie hinterlässt ihre beiden Kinder.