Als Gastgeber dieser Woche SNLAmy Poehler konnte es nicht lassen, an ihren alten Weekend Update-Schreibtisch zurückzukehren, wo sie sich wieder mit ihren ehemaligen Co-Moderatoren Tina Fey und Seth Meyers traf. Das Trio hatte einen überraschenden Auftritt, um die aktuellen Moderatoren Colin Jost und Michael Che zu einem „Joke Off“ herauszufordern, einem rasanten Pointenkampf, der von einer aktuellen Nachrichtenmeldung über eine Frau aus Tennessee inspiriert wurde, die einen Rekord brach, indem sie ein 13 Pfund schweres Baby zur Welt brachte.

Zu Beginn der Folge spielten Poehler und Fey Pam Bondi und Kristi Noem SNL‘Es ist kalt, offen.

