Samstagabend Live eröffnete seine neueste Folge mit einer kalten, offenen Parodie auf Pam Bondis jüngste Kongressanhörung, in der der Generalstaatsanwalt durch ausweichende Antworten und scharfe persönliche Sticheleien mit den Senatoren aneinandergeriet. Die Moderatorin dieser Woche, Amy Poehler, spielte die Rolle von Bondi, während sie ihre langjährige Freundin und Kollegin war SNL Alaun Tina Fey hatte einen überraschenden Cameo-Auftritt als Kristi Noem, Ministerin des Heimatschutzministeriums – inklusive Haarverlängerungen, Botox und AR-15.

„Dieser Regierungsstillstand der Demokraten muss jetzt beendet werden“, erklärte Noem von Fey. Als ihr mitgeteilt wurde, dass die demokratischen Senatoren unbedingt eine Lösung herbeiführen wollten, antwortete sie: „Ha, das bringt mich mehr als zum Lachen.“ Alter Yeller…. Hunde werden nicht einfach erschossen, Helden erschießen sie.“

„Apropos Helden: Unsere Regierungsagenten arbeiten ohne Bezahlung. Glücklicherweise macht es unseren Jungs bei ICE nichts aus, sie sind aus Liebe zum Spiel dabei.“