Apple TV+ hat dank Apples neuem Rebranding des Film- und Fernseh-Streaming-Dienstes kein Pluszeichen mehr. Die Namensänderung wurde stillschweigend in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, die die Streaming-Premiere für am 12. Dezember enthüllte F1: Der Filmin dem die „lebendige neue Identität“ der Plattform beschrieben wurde.

Auch Apple bewarb den Namen als „leichter zu merken“, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung behalten die offizielle Website und die App des Streamers das ursprüngliche Branding bei. Es stellt sich auch die Frage, wie das Unternehmen Namensverwechslungen mit seiner physischen Streaming-Box vermeiden kann.

Auf jeden Fall ist der Streamingdienst Apple TV die Heimat gefeierter Fernsehserien wie Das Studio Und Abfindungsowie Filme wie Mörder des Blumenmondes Und Höchste 2 Niedrigste.