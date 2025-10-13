Das Dark Force Fest, ein jährliches Treffen von Industrial-, Gothic-, Darkwave-, EBM- und elektronischen Musik-Acts, hat sein Line-up für 2026 vorgestellt, angeführt von Front Line Assembly, London After Midnight und Combichrist. Die dreitägige Veranstaltung soll vom 1. bis 3. Mai im Sheraton in Parsippany, New Jersey, stattfinden.

Zu den weiteren Acts auf dem Programm gehören Das Ich, Leaether Strip, LaPlegua, Ultra Sunn, Rabbit Junk, Priest, Chrom, Light Asylum, Frozen Plasma und viele mehr (das vollständige Line-up finden Sie im Poster unten). An diesem Standort sind Drei- und Tageskarten sowie vergünstigte Kinderkarten für Kinder unter 13 Jahren erhältlich.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Beim Dark Force Fest geht es nicht nur um Musik – es ist ein Fest der Kultur, Kunst und Gemeinschaft. Fans haben die Möglichkeit, bei Clubveranstaltungen die ganze Nacht durchzutanzen, Nebenaufführungen, Panels, Aktivitäten und Präsentationen zu besuchen.“ Außerdem wird es mehr als 100 Händler geben, die Gothic-Merchandise und andere Waren verkaufen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website des Festivals.