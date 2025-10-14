M. Night Shyamalan ist offiziell dem Film- und Fernsehuniversum von Mattel beigetreten. Am Montag gab der Filmemacher bekannt, dass er eine Live-Action-Serie „Magic 8 Ball“ leiten wird, bei der er Regie führen und sich die Aufgaben als Co-Creator und Co-Showrunner mit Brad Falchuk teilen wird (Amerikanische Horrorgeschichte).

„Ich arbeite seit ein paar Jahren daran … Wer ist dabei?“ Shyamalan schrieb in der Überschrift eines Instagram-Posts, der das Drehbuch für die Pilotfolge zeigt.

Der offiziellen Beschreibung zufolge wird die TV-Show „den Klassiker Magic 8 Ball als Kernstück eines hochkarätigen, charakterbasierten übernatürlichen Dramas neu interpretieren, das psychologische Intensität mit kulturellen Intrigen verbindet.“

Shyamalans neueste Fernsehserie, Dienerlief von 2019 bis 2023 auf Apple TV+. Letztes Jahr veröffentlichte er die Filme Fangenmit Josh Hartnett, und Caddo-See. Seine klassischen Thriller, Der sechste Sinn Und Schilder, wurden kürzlich erstmals auch in 4K Ultra HD veröffentlicht.