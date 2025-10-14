Das prozedurale Fall-der-Woche-Drama, eines der am längsten laufenden Fernsehformate, hat eine schöne Einfachheit. Zu Beginn einer Episode wird ein Geheimnis gelüftet und/oder ein Verbrechen begangen. Am Ende der Episode wurde das Rätsel gelöst und die Gerechtigkeit für das Verbrechen ausgesprochen. Unsere Helden sind gewissermaßen triumphierend, während der Zuschauer zu Hause mit den Ergebnissen zufrieden ist. Und nächste Woche kommen alle zurück, um es noch einmal zu machen.

Im wahrsten Sinne des Wortes bleiben Verfahrensabläufe das Lebenselixier des Fernsehens. Rundfunksender füllen ihr Programm immer noch mit NCIS Und Recht und Ordnung Ausgründungen. Kabelkanäle strahlen syndizierte Wiederholungen dieser etablierten Franchises aus, während ihre Originalserien eine eigene Variante des Formats bieten (siehe zum Beispiel die Blue-Sky-Ära von USA Network). Klassische Serien gibt es zum Bingeing auf Streaming-Plattformen, wo man auch experimentelle, oft düsterere Takes findet.

Im Gegensatz zu vielen Listen, die diese Art von Shows in Betracht ziehen, haben wir uns für einen genreübergreifenden Ansatz entschieden und erkannt, dass sich ein spannender Fall überall abspielen kann – auf einem Krankenhausflur, einem Gerichtssaal, einem Polizeirevier oder sogar in den schattigen Ecken, in denen Bürgerwehren agieren. Star Trek So viele beteiligten sich sogar an der Diskussion Wanderung Shows (insbesondere die Originalserie) enthalten größtenteils wöchentlich eigenständige Krimis. Während wir gingen Wanderung aus, das bedeutet nicht, dass diese Liste frei von Genresendungen ist. Science-Fiction-Verbrechen sind schließlich immer noch Verbrechen.

Was ausgeschlossen wurde, waren Shows wie ER, Der DrahtUnd Greys Anatomy; Auch wenn in diesen Serien einige typische Abenteuer zu sehen sind, liegt der Schwerpunkt eher auf den weitläufigen Handlungssträngen und Charaktererzählungen. Und der Sinn dieser Shows besteht darin, dass sie dem Zuschauer ein Versprechen geben: Eine komplette Geschichte, erzählt von Anfang bis Ende, in nur einer Stunde. (Vierundvierzig Minuten, ohne Werbung.)

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur