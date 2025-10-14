Crate Digging ist unser wiederkehrendes Feature, bei dem Künstler Lieblingsalben zu einem Thema teilen, das alle Musikfans hören sollten. In dieser Ausgabe Animator und Sänger Seth MacFarlane enthüllt 10 Tipps von Frank Sinatra und zeitgenössischen Alben im Great American Songbook.

Es gibt noch eine andere Seite von Seth MacFarlane, die tiefer geht als sein Comedy-Imperium: Er ist ein ernsthafter Schüler des Great American Songbook, hat mehrere Retro-Alben auf seinem Namen und eine Ehrfurcht vor dem Handwerk, die an Gelehrtheit grenzt. Im Gespräch mit Folge, MacFarlane verrät, dass sein Musical North Star kein zeitgenössischer Pop oder Rock war, sondern die üppigen Orchestrierungen klassischer Filmmusiken.

„Als ich in der Schule war, war ich ein großer Fan von Filmmusik“, sagt er. „Diese Komponisten schrieben zeitgenössische klassische Musik und boten etwas, das ganz anders war als das, was wir auf jeder anderen Plattform bekamen.“

Diese Liebe zur Orchestrierung führte ihn im College zu einer unerwarteten Entdeckung: Er nahm sich ein Album von Frank Sinatra und erkannte, dass das, was er über Ol‘ Blue Eyes zu wissen glaubte, „ungefähr 2 % dessen war, was er wirklich war“. Die Offenbarung verwandelte MacFarlane nicht nur in einen Fan, sondern in einen Praktiker, der seine eigenen Alben mit vollem Orchester und der gleichen Liebe zum Arrangement aufnahm, die das goldene Zeitalter der amerikanischen Popmusik definierte.

MacFarlanes neuestes Album, Üppiges Leben: Die verlorenen Sinatra-Arrangements (ab sofort auf Vinyl und CD erhältlich oder auf Apple Music oder Amazon Music streamen) setzt seine Mission fort, diese Traditionen am Leben zu erhalten. Das im Sommer erschienene Werk zeichnet sich durch üppige Orchestrierungen aus und MacFarlane interpretiert Klassiker mit dem gleichen „Kein Sicherheitsnetz“-Ansatz, den er an seinen Helden bewundert. Das Album arbeitet mit einem kompletten Orchester und fängt so viel wie möglich live im Studio ein. Das Album zeigt seine Entwicklung als Sänger und bewahrt gleichzeitig die Spontaneität und Wärme, die die Aufnahmen des Goldenen Zeitalters auszeichneten, für die er sich einsetzt. Es ist sowohl eine Liebeserklärung an die Vergangenheit als auch ein Beweis dafür, dass dieser Stil des Musizierens auch in der Gegenwart immer noch einen wichtigen Platz hat.

Für MacFarlane ist diese Spontaneität und Authentizität die Magie, der er in seinen eigenen Aufnahmen nachjagt. Seine zehn Album-Picks sind nicht nur eine Playlist; Sie sind eine Meisterklasse dafür, was passiert, wenn Sänger, Arrangeure und Orchester auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte zusammenkommen und etwas schaffen, das in unserer Pro-Tools-Ära nie ganz reproduziert werden kann.

Von Sinatras stimmungsvoller Zusammenarbeit mit Nelson Riddle bis hin zur reinen Freude an Duettalben sind dies die Platten, die MacFarlanes Verständnis davon, was amerikanische Popmusik sein könnte, geprägt haben – und ihn immer noch dazu inspirieren, diese Tradition am Leben zu erhalten.

