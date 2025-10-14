Der finnische Schauspieler Jaakko Ohtonen wurde von Mel Gibson für die Rolle des Jesus Christus in der kommenden zweiteiligen Fortsetzung ausgewählt Die Passion Christi. Bis heute hat Ohtonen vor allem in der Netflix-Serie mitgewirkt Das letzte Königreich Und Wikinger: Walhalla.

Ohtonen wird Jim Caviezel ersetzen, der Jesus im Original darstellte Passion Christi Film. Gibson hatte zuvor vorgehabt, Caviezel mithilfe der Entalterungstechnologie für die Fortsetzungen zurückzubringen, doch aus Kostengründen entschied er sich letztendlich für eine Neufassung aller Teile.

Maria Magdalena, dargestellt von Monica Bellucci in Hingabewird nun gespielt von Mariela Garriga (Mission Impossible: Dead Reckoning). Zur neuen Besetzung gehört auch Kasia Smutniak als Mary; Pier Luigi Pasino als Peter; Riccardo Scamarcio als Pontius Pilatus; und Rupert Everett in einer noch nicht näher bezeichneten Rolle, die noch bekannt gegeben wird.

Die Auferstehung Christi: Teil Eins erscheint voraussichtlich am Karfreitag, 26. März 2027, mit Teil Zwei Es folgt 40 Tage später, am Himmelfahrtstag, dem 6. Mai 2027. Die erste Fortsetzung wird drei Tage nach den Ereignissen des ersten Films beginnen.