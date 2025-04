Der Tod eines Papstes ist immer eine feierliche Zeit für Katholiken, insbesondere wenn es sich um einen Papst wie Papst Franziskus handelt, dessen Vermächtnis 2015 ein Prog-Rock-Album fallen lässt. Es markiert auch den Beginn eines Prozess Konklaveder kürzlich sein ursprüngliches Streaming -Haus von Peacock verließ.

Konklave Sterne Ralph Fiennes als Kardinal Thomas Lawrence, der die Aufgabe hatte, die Konklave von Kardinälen zu überwachen, die zusammengekommen sind, um einen neuen Papst ins Amt zu stimmen. Die Aktion, wie der Regisseur Edward Berger und der Schriftsteller Peter Straughan (Anpassung des Romans von Robert Harris) dargestellt, ist viel weniger spirituell als man erwarten könnte, da die Machtbalken zwischen den Männern, die um den Job konkurrieren (gespielt von einer herausragenden Besetzung, einschließlich Lucian Msamati, John Lithgow, Stanley Tucci, Carlos Diehz, und mehr).

Berger macht einen besonderen Punkt, um alle Details hervorzuheben, die an den Ritualen des Todes eines Papstes verbunden sind, von der Art und Weise, wie der Körper zu den Papierstimmzetteln vorbereitet ist, in ein Becken in ein Becken rutschen, um ihre Stimmen abzugeben – Dinge, die theoretisch gerade in Vatican City stattfinden. Also, wenn es einmal zuschauen kann Konklavejetzt ist es. (Und nicht nur, weil es ein wirklich großartiger Film ist.)

Leider während Konklave begann im Dezember auf Peacock zu streamen, es hat es Nur verließ den NBC Universal-Besitz-Streaming-Dienst. Das ist ziemlich schlechtes Timing, obwohl es zwei gute Nachrichten gibt:

Konklave Wird wahrscheinlich einige Zeit im Prime-Video bleiben-wenn nichts anderes, ein weiterer universell produzierter Film, Der HerbstmannPeacock Ende Dezember 2024 gelassen und ist heute noch im Amazon-Besitz. Schauen Sie es sich also vielleicht an, besonders wenn Sie neugierig sind, was gerade hinter verschlossenen Türen passieren könnte.

