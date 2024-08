Beyond the Boys‘ Club ist eine monatliche Kolumne, die sich auf Frauen in der Rock- und Metal-Musik konzentriert. Sie geben ihre Ansichten zur Musikindustrie wieder und diskutieren über ihre persönlichen Erfahrungen. Die Journalistin, Radiomoderatorin und Musikerin Anne Erickson von Audio Ink Radio und der Musikgruppe Upon Wings schreibt die Kolumne. Der Beitrag dieses Monats enthält ein Interview mit der Trap-Metal-Künstlerin Zheani.

Das Leben als DIY-Musiker ist nicht einfach, aber es kann sehr lohnend sein. Sie müssen nicht tun, was ein Plattenlabel oder Manager Ihnen sagt. Sie können Ihre Vision so klar und fokussiert halten, wie Sie wollen, ohne äußere Einflüsse.

Es ist immer schön, wenn ein DIY-Musiker die Herausforderungen der Unabhängigkeit meistert und beachtlichen Erfolg erzielt. Genau das passiert bei Zheani. Die australische Trap-Metal-Künstlerin hat ihre gesamte Karriere hinter sich. Ihre Musikvideos wurden auf YouTube millionenfach angesehen und jetzt tourt sie um die Welt und hat ausverkaufte Shows, genau wie Künstler großer Labels. Und sie tut all das, ohne ihre Werte als Künstlerin zu kompromittieren.

Zheani hat gerade die neue Single und das Video „Sex Never Dies“ veröffentlicht und wird vom 4. September bis zum 15. Oktober auf US-Tour gehen. Tickets sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich. Vor der Tour sprach sie mit Schwere Folgen für die neuesten Jenseits des Boys‘ Clubs Kolumne, in der sie über ihre Entscheidung, beim DIY zu bleiben, ihre Erfahrungen als Frau in der Musikbranche, ihre Überzeugung, dass ihre Botschaften bei den Fans Anklang finden und vieles mehr spricht.

Sie arbeiten schon lange als DIY-Künstler und haben erst vor Kurzem damit begonnen, Ihr Team zu erweitern. Wie ist es heute, ein DIY-Künstler zu sein? Welche Möglichkeiten gibt es?

Die Unabhängigkeit als Künstler ist ein Ergebnis meiner Natur. Jeder unabhängige Sieg ist hundertmal so viel wert wie der Sieg der Maschine. Ich glaube, eine Zusammenarbeit mit der Maschine würde die Bedeutung meiner Kunst untergraben. Die Zukunft der Musik liegt in der Unabhängigkeit und die einzigen Vorteile, die Plattenlabels heute haben, erzielen sie durch ihre Erpressung.