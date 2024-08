Coldplay-Frontmann Chris Martin und Schauspielerin Dakota Johnson haben sich Berichten zufolge getrennt und ihre Verlobung nach sieben gemeinsamen Jahren aufgelöst.

Die Daily Mail brachte die Neuigkeit am Freitag, wobei eine Quelle der Publikation erzählte, dass sich das Paar „auseinandergelebt“ habe und dass beide „jetzt akzeptiert hätten, dass die Beziehung vorbei ist – und es das Beste ist, weiterzumachen.“ Dakota Johnson war letztes Wochenende auch ohne ihren Verlobungsring fotografiert worden, als sie mit ihrem Hund in Malibu spazieren ging.

Chris Martin begann seine Beziehung mit Johnson im Jahr 2017, kurz nachdem seine Ehe mit Gwyneth Paltrow endete. Es ist nicht bekannt, wann genau Martin und Johnson sich verlobten, aber Johnson wurde ab 2020 mit einem Ehering gesichtet. Während Die Daily Mail weist darauf hin, dass sich das Paar 2019 Berichten zufolge kurzzeitig getrennt hat und im Juni dieses Jahres schnell wieder zusammenkam – jetzt werfen sie endgültig das Handtuch.

„Chris und Dakota haben in den letzten Monaten verzweifelt versucht, ihre Beziehung zum Funktionieren zu bringen“, heißt es in der Erklärung von Die Daily MailQuelle. „Sie werden sich immer lieben, aber sie sind beide zu dem Schluss gekommen, dass die Beziehung auf lange Sicht nicht aufrechterhalten werden kann. Sie sind beide vielbeschäftigte Menschen, Chris war mit Coldplay in Europa und sie haben beide persönliche Prioritäten, Leidenschaften und berufliche Verpflichtungen, die nicht natürlich miteinander vereinbar sind. Sie wollten, dass es funktioniert, aber es hat einfach nicht geklappt, und sie haben jetzt akzeptiert, dass es das Beste ist, weiterzumachen.“

Dakota Johnson fehlte auffallenderweise beim europäischen Teil der „Music of the Spheres Tour“ von Coldplay, war jedoch beim Glastonbury-Auftritt der Band als Headliner dabei. Vor ihrer Trennung arbeiteten Johnson und Martin gemeinsam am Musikvideo zu Coldplays Song „Cry Cry Cry“ aus dem Jahr 2019.

Coldplay bereiten sich auf die Veröffentlichung ihres 10. Albums vor. Mondmusikam 4. Oktober. Sie haben das Album bereits im Juni mit der Lead-Single „feelslikeimfallinginlove“ vorgestellt. In der Zwischenzeit haben sie noch eine Handvoll europäischer Termine auf ihrer „Music of the Spheres Tour“ vor sich, bevor sie Ende Oktober für die letzte Etappe der Tour nach Australien und Neuseeland aufbrechen. Tickets gibt es bei viagogo.

Dakota Johnson spielte unterdessen gerade in Stephanie Allynnes und Tig Notaros hervorragendem gemeinsamen Regiedebüt mit Geht es mir gut?, die Sie auf Max ansehen können.