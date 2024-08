Vater-Sohn-Duo und ehemaliger Schitt’s Creek Die Co-Stars Eugene und Dan Levy haben einen Vertrag zur Moderation der Emmy Awards 2024 abgeschlossen.

Die jährliche Preisverleihung findet nun schon zum 76. Mal statt und ehrt die besten Fernsehstars. Die diesjährige Zeremonie findet am Sonntag, den 15. September, im Peacock Theatre in Los Angeles statt und wird live auf ABC übertragen.

Bei den Emmys 2020, die von der Pandemie beeinflusst wurden, wurde die letzte Staffel von Schitt’s Creek stellte mit neun Siegen in einem einzigen Jahr einen Comedyserienrekord auf. Eugene wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, während Dan als bester Nebendarsteller sowie für die beste Regie und das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde.

„Für zwei Kanadier, die unsere Emmys in einem echten Quarantänezelt gewonnen haben, war die Vorstellung, dieses Jahr in einem echten Theater moderieren zu dürfen, Anreiz genug“, sagten die Levys in einer Erklärung. „Wir freuen uns, auf diese außergewöhnliche Fernsehsaison anstoßen zu können und können es kaum erwarten, den Abend am 15. September mit Ihnen allen zu verbringen.“

Zu den wichtigsten Emmy-Nominierten dieses Jahres zählen Shōgun, Der Bär, Nur Morde im Gebäude, True Detective: Night Country, Die KroneUnd Samstagnacht Live.

Apropos Nur Morde im GebäudeEugene Levy wird in der kommenden vierten Staffel der Serie zu sehen sein, die am 27. August auf Hulu Premiere feiert.