Machen Sie sich bereit für Freddy Krueger, der Sie in Ihren Träumen verfolgt, in der überarbeiteten 4K Ultra HD-Version: Wes Cravens klassischer Slasher-Film Nightmare on Elm Street erscheint pünktlich zu Halloween am 15. Oktober auf 4K Blu-ray. Vorbestellungen für die Veröffentlichung zum 40. Jubiläum sind möglich.

Das Steelbook in limitierter Auflage und die Standard-4K-Blu-ray enthalten beide remasterte Kinofassungen und ungeschnittene Versionen von Nightmare on Elm Street in HDR, zusammen mit zuvor veröffentlichten Bonusfunktionen wie Ready Freddy Focus Points, die es den Zuschauern ermöglichen, alternative Aufnahmen und Geheimnisse der Filmherstellung zu sehen, indem sie zu den Highlights des Videos springen.

Zu den weiteren Extras gehören Kommentare des Regisseurs und der Darsteller, alternative Enden und drei Featurettes: Das Haus, das Freddy baute: Das Vermächtnis des New Line Horror, Schlaf nie wieder: Die Entstehung von „Nightmare on Elm Street“Und Nachtangst: Der Ursprung von Wes Cravens Albträumen.

Drehbuch und Regie: Craven, Nightmare on Elm Street machte Horrorfans mit Robert Englunds mittlerweile legendärem Freddy Krueger bekannt. Johnny Depp und Heather Langenkamp spielten auch einige ihrer frühesten Rollen.

Der neueste Hauptfilm der Reihe, Freddys letzter Albtraumwurde 1991 veröffentlicht, während 2010 ein Remake mit Jackie Earle Haley in die Kinos kam.

Nightmare on Elm Street wurde 2021 in das Nationale Filmregister aufgenommen.