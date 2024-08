Nicolas Cage wurde offiziell für die Rolle des verstorbenen NFL-Trainers, Sportkommentators und Videospielpioniers John Madden in einem kommenden Biopic unter der Regie von David O. Russell gecastet.

Das Skript für Verrückt machen wurde von Russell geschrieben, der eine frühere Version von Cambron Clark verwendete. Es wird sich auf Maddens Karriere nach dem Trainerberuf konzentrieren, in der er als Co-Erfinder von EA Sports‘ bahnbrechendem Madden NFL Videospielserie, die 1988 auf den Markt kam.

Der Film stammt von Prime Sports Original-Spielfilm, mit Todd Black (Linkshänder) produziert zusammen mit Russell und Matthew Budman. Jason Blumenthal, Steve Tisch und Jonathan Shukat werden ebenfalls für Escape Artists produzieren.

„Nicolas Cage, einer unserer größten und originellsten Schauspieler, wird als beliebte Nationallegende John Madden das Beste des amerikanischen Geistes der Originalität, des Spaßes und der Entschlossenheit darstellen, in der alles möglich ist“, sagte Russell in einer Erklärung. „Zusammen mit dem wilden Stil, der Konzentration und dem inspirierten Individualismus von Al Davis, dem Besitzer der Außenseiter Oakland Raiders, wird der Film von der Freude, Menschlichkeit und Genialität handeln, die John Madden in einer wild erfinderischen, coolen Welt der 1970er Jahre ausmachte.“

Die Nachricht über die Besetzung von Cage kommt, nachdem letztes Jahr Will Ferrell als Favorit gehandelt worden war. Hugh Jackson war ebenfalls ein heißer Kandidat für die Rolle.