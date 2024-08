Das Riot Fest in Chicago ändert seinen Kurs und beschließt, in sein langjähriges Stadion im Douglass Park zurückzukehren. Das Ganze nur wenige Monate, nachdem Pläne für einen Umzug ins SeatGeek Stadium in Bridgeview, Illinois, bekannt gegeben wurden und nur wenige Wochen, bevor die diesjährigen Feierlichkeiten beginnen sollen.

Riot Fest hatte seinen Umzug nach Bridgeview ursprünglich angekündigt, nachdem die Festivalorganisatoren keine Einigung mit dem Chicago Park District erzielen konnten. Der Umzug nach Bridgeview stieß bei den Fans jedoch auf gemischte Reaktionen, da das Festival weit von der Innenstadt Chicagos entfernt ist und nur eine begrenzte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel bietet.

Zur Begründung seiner Entscheidung, nach Douglass Park zurückzukehren, verwies Riot Fest auf die „überwältigende Unterstützung“, die das Festival von „der Stadt Chicago und unseren Fans“ erhalten habe.

Der Chicago Park District teilte in seiner eigenen Erklärung mit, dass das Riot Fest „aufgrund der Nachfrage der Community“ wieder stattfinde, nachdem die beiden Seiten „mit einem erneuerten Bekenntnis zur Zusammenarbeit und zum Engagement zusammenkommen konnten“.

Zeitgleich mit der Ankündigung des Ortswechsels bietet Riot Fest jedem, der einen Freund empfiehlt, 20 % Rabatt auf Tickets. Darüber hinaus können alle, die zuvor ein Ticket zurückgegeben haben, nachdem bekannt wurde, dass Riot Fest nach Bridgeview verlegt wird, Tickets für Riot Fest zum Frühbucherpreis erwerben. Parkausweise werden automatisch erstattet. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des Festivals.

Das Riot Fest findet vom 20. bis 22. September statt. Als Line-up treten unter anderem Fall Out Boy, Slayer, Pavement, Beck, Rob Zombie, Sublime, Public Enemy und The Offspring auf (mit Zerschlagen), St. Vincent und Bright Eyes sind die Spitzenreiter.