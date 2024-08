Die Substanzein neuer Horrorfilm der französischen Regisseurin Coralie Fargeat, der nach seiner Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes dieses Jahr begeisterte Kritiken erhielt, hat seinen ersten Trailer veröffentlicht. Der Film kommt am 20. September in die Kinos.

Demi Moore spielt Elizabeth Sparkle, eine etablierte Schauspielerin, deren Karriere im Niedergang begriffen ist. Der große Studiochef Harvey (Dennis Quaid) erinnert sie bei einem grotesk anmutenden Mittagessen daran. Sie beschließt, ein neues Medikament auszuprobieren, das eine „bessere Version“ ihrer selbst verspricht, die sie „jünger und schöner“ machen wird. Als sie sich das Medikament spritzt, nimmt sie den Körper einer jungen Frau namens Sue (Margaret Qualley) an. Nachdem sie die neu gewonnene Aufmerksamkeit genossen hat, gerät Elizabeth jedoch in eine Abwärtsspirale, als sie einen „leichten Missbrauch der Substanz“ bemerkt und in einen Körperhorror-Wahnsinn abdriftet.

Der offizielle Filmlog lautet: „Demi Moore liefert die beste Leistung ihrer Karriere als Elisabeth Sparkle, eine ehemalige A-Promi-Schönheit, die ihre besten Jahre hinter sich hat und plötzlich von dem widerwärtigen Studiochef Harvey (Dennis Quaid) aus ihrer Fitness-TV-Show gefeuert wird. Dann wird sie von der Chance angezogen, die ihr eine mysteriöse neue Droge bietet: THE SUBSTANCE. Es genügt eine Injektion und sie wird – vorübergehend – als die hinreißende, zwanzigjährige Sue (Margaret Qualley) wiedergeboren. Die einzige Regel? Die Zeit muss aufgeteilt werden: genau eine Woche in einem Körper, dann eine Woche im anderen. Keine Ausnahmen. Eine perfekte Balance. Was könnte schiefgehen?“

Betitelt als „Sei vorsichtig, was du dir wünschst“-Fabel für die Ewigkeit, Die Substanz ist Fargeats zweiter Film nach ihrem Rachethriller von 2017 Rache. Bei der Premiere in Cannes dieses Jahr, Die Substanz gewann den Preis des Festivals für das beste Drehbuch und Demi Moore erhielt besonderes Lob für ihre Rolle in der Jekyll-und-Hyde-artigen Geschichte.

Sehen Sie sich unten den Trailer an.