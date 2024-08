Laut TMZ und NBC News wurden im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers Matthew Perry durch eine Drogen-Überdosis mehrere Personen festgenommen.

Perry, 54, starb am 28. Oktober 2023, nachdem er mit dem Gesicht nach unten in einem Whirlpool in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles gefunden wurde. Ein Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass seine Todesursache auf „die akuten Auswirkungen von Ketamin“ zurückzuführen sei, was die Polizei von Los Angeles dazu veranlasste, eine Untersuchung zur Herkunft der Drogen einzuleiten.

Nun berichtet TMZ, dass mindestens ein Arzt und mehrere Drogendealer festgenommen wurden.

Der Freunde Der Schauspieler unterzog sich einer Ketamin-Infusionstherapie zur Behandlung von Depressionen und Angstzuständen, seine letzte Sitzung fand jedoch anderthalb Wochen vor seinem Tod statt. Laut NBC News stellte der Gerichtsmediziner fest, dass das Ketamin in Perrys Körper aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit „nicht von dieser Infusionstherapie stammen“ könne.

Die Durchsuchungsbefehle des LAPD enthalten Berichten zufolge auch Textnachrichten von Perry, in denen er sein Interesse an Ketamin beschrieb und erklärte, wie viel er bereit wäre, für die Drogen zu zahlen.